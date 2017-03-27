《質量效應：仙女座》限定版PS4 Pro主機慘遭吐槽 這次不像漢堡像奧利奧！北京新浪網 (2017-03-27 18:35)
近日，PlayStation德國推出了一項「註冊PSN賬號贏取限定版PS4 Pro主機和遊戲」的活動，而活動獎品則是《地平線：黎明時分》和《質量效應：仙女座》的限定版PS4 Pro主機。
普通版PS4 Pro主機
兩款限定主機除了有著定製版的手柄外，主機上的正反面還有著遊戲角色圖像，非常漂亮，不過看到這配色，你肯定會想到些什麼……
此前PS4 Pro主機還沒有公開過任何限定版的設計，這兩款主機是第一批出現在我們眼前的限定主機。如果在德國、奧地利或瑞士的話，可以前往官網參與活動試試看自己的手氣。
網友們紛紛吐槽，這設計是不是參考了奧利奧，畢竟黑白黑的夾層設計和奧利奧真的是太像了……
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