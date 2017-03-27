《富豪街：DQ&FF 30周年(Itadaki Street: Dragon Quest & Final Fantasy 30th Anniversary)》的官方網站近日更新了，宣布遊戲將支持PS4和PS Vita的cross-play。遊戲將會提供多達四人的共同遊玩（本地模式或在線多人模式）。

今天，遊戲的官網已經完全上線了，雖然它其中的很多信息都是之前已經報導過的，但它還是提供了一些新的情報，比如壟斷和股票，並首次公開了一些角色的截圖。

賺取大筆金錢，取得勝利。

對某一個地區實施壟斷經營，讓你的商店規模通過資本收益而變得越來越大！

獲得大量商店，努力去增加你的資本。當你的商店數量增長時，商店收益也會增加。

通過在同一個地區建立商店，你可以進一步增加你的資本，讓你的商店變得更大。

購買股票，建立你的商店，增加你的資產！讓你的商店變得越來越大！

股票主要是在城堡中購買的。如果你有錢的話，一定不要忘記買股票！

當某一地區含有股票的那些商店規模變大以後，股票價格也會跟著水漲船高。扭轉乾坤不是夢！

遊戲角色截圖：

卡弗（來自《勇者鬥惡龍6》）

傑西卡（來自《勇者鬥惡龍8》）

安傑洛（來自《勇者鬥惡龍8》）

愛爾琳（來自《勇者鬥惡龍9》）

斯考爾（來自《最終幻想8》）

巴爾佛雷亞（來自《最終幻想12》）

雷霆（來自《最終幻想13》）

蜜菲莉亞·沃德（來自《最終幻想14》）