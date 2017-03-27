索尼黑科技4K OLED電視國內發佈 24999元屏幕自發聲北京新浪網 (2017-03-27 18:40)
還記得1月份CES 2017大展上，索尼展出的那款首創屏幕自發聲的4K HDR OLED電視A1嗎？今天下午，索尼在廣州舉辦Expo 2017發佈會，正式推出OLED新品電視A1，官方售價24999元起。
據索尼介紹，A1採用了4K OLED屏幕，擁有自發光、高對比度、廣視角等特點，尤其是黑色的表現更加純粹。外觀設計方面，A1延續了索尼的極簡設計風格，超薄屏幕+背後支架，支架支持調節、收起，可實現桌面擺放或牆上懸挂。
配置方面，A1搭載了索尼自主研發的X1高階圖像處理器，支持HDR動態逐項重塑技術，可對視頻圖像進行逐幀優化。
此外，索尼A1最大的特點是沒有配備獨立的揚聲器，採用了索尼的最新獨家「黑科技」——Acoustic Surface（銀幕聲場技術）技術，不依賴發聲單元，而是靠屏幕自己發聲，同時支持左右聲道。
據了解，A1運行的是Android 6.0系統，未來會獲得7.0推送。內容源於華數TV、樂視體育、QQ音樂等國內廠商合作。
索尼集團執行副總裁高木一郎表示：自2012年推出4K，索尼電視產品持續技術創新；2014財年實現贏利，電視業務利潤一路向好。2017年，索尼將在畫質、設計和易用性方面全面發力。值得一提的是，繼上海、北京、成都、廣州之後，索尼在中國的第五家直營店將於今年下半年在深圳落成。
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