日本知名女聲優被吐槽衣品太差 長得好看任性套水桶？北京新浪網 (2017-03-27 18:41)
在日本的知名女聲優中，有幾位穿衣服的水準真是讓人無話可說，除了花澤香菜的穿衣品味一直被大家吐槽為「真土豪」之外，《為美好的世界獻上祝福》阿庫婭的聲優雨宮天其實也算是一個。只不過雨宮天穿著的衣服也許算不上很貴，但是她的服裝品味真是讓人很難理解。近日，雨宮天在動畫宣傳中的形象又一次成為了被吐槽的對象。
花澤香菜的穿衣品味真是…
從下圖中可以看到，在官方宣傳《埃羅芒阿老師》的聲優合影圖中。主人公的配音者松岡禎丞站在中間，而旁邊是清一色的美女聲優，大家的穿衣打扮都是比較不錯的。但是左起第三個的雨宮天，卻穿著無比肥大的褲子，感覺就像下面直接穿了一個桶，這樣的裝扮一點都不顯示身材，讓人摸不清她到底在搭配的時候是怎麼想的。尤其是跟其他美女聲優穿裙子秀美腿相比，更是差異明顯。
動畫宣傳活動圖片
對此，很多日本網友感慨：「天醬到底啥時候才能學會穿衣服？」「這是想證明自己即便服裝很難看，但依然很可愛嗎？」。但是好像雨宮天這樣的裝扮似乎也和可愛搭不上邊，看來繼香菜之後，又一位不會打扮的女聲優出現了，話說參考前輩還是不錯的選擇，但是必須得選對人才行。
雨宮天之前的寫真
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