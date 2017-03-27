《龍珠：超》製作方腦洞大開 維斯幫布爾瑪秒生孩子北京新浪網 (2017-03-27 18:41)
《龍珠：超》動畫的劇情自從開播以來就一直不斷的遭到各種吐槽，但是製作方卻是在腦洞方面從來都沒有停止過。在推出巨大龍珠，全王、黑悟空這些恐怖的存在之後，《龍珠：超》又玩起了黑科技。在最新一集的動畫中，貝吉塔和布瑪的女兒將要出生，而維斯為了讓貝吉塔儘快加入第七宇宙的戰隊，直接去幫布瑪生孩子了！
維斯在布爾瑪肚子上點了一下，小寶寶就順利的出生了，感覺這個已經完全超出了科學的認知。好吧，畢竟是在一個充滿了不可思議的力量的世界中，科技什麼的其實並不重要。只是不知道維斯這輕輕一點，會不會給布拉附加點什麼額外的技能呢？要是這樣的話，說不定布拉將來也能成為彪悍的女戰士。
而且製作方在本集中，製作方又開始玩貝吉塔。貝吉塔其實一直都是在期盼小寶寶的出生，可是之後居然連抱抱小寶寶的機會都沒有。而且因為撒旦和雅木茶弄哭小寶寶，直接戀次變身超藍...真是把貝吉塔的傲嬌展露無遺。而悟空也是再次顯示了他的呆，居然兩次都是以為有敵人，貝吉塔才變身的...突然覺得琪琪和悟飯、悟天他們好可憐。
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