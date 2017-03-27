動漫星空晚報：星期一的豐滿《》又出新妹子 《遊戲人生》劇場版首部PV曝光北京新浪網 (2017-03-27 18:42)
大家晚上好，今天《星期一的豐滿》如期而至，本次出場的是一位新妹子，貌似這位女高中生還暗戀老師；《遊戲人生》劇場版PV第一彈公開，配樂憂傷大氣好有大片感；《哥斯拉》劇場版動畫角色人設公開，地球人和聯手外星人阻擊怪獸。那麼接下來就進入今天的主要內容吧！
1、《星期一的豐滿》又出新妹子 女高中生暗戀老師
本周《星期一的豐滿》又如約而至，而且比村老濕還給我們帶來了一位新的好身材妹子，這是一位剛剛畢業的女學生，而且還是在愛戀著老師。新聞詳情>>>
2、《遊戲人生》劇場版PV第一彈公開 配樂好有大片感
《遊戲人生》劇場版將於2017年7月15日上映，近日官方公開了第一彈PV，從PV中可以看到劇場版中的部分畫面，並以一段悲傷大氣的配樂來開始這段「從人類記錄中消逝的故事」。新聞詳情>>>
3、《哥斯拉》劇場版動畫角色人設 聯手外星人阻擊怪獸
劇場版動畫《GODZILLA》將推出3部劇場版，第1部於2017年11月上映。本系列動畫電影將由靜野孔文和瀨下寬之共同執導，虛淵玄負責故事原案、劇本和系列構成，小崎祐介負責角色設計原案。官方也公開了角色人設。新聞詳情>>>
4、《食戟之靈》OVA遠月十傑篇PV第二彈 對戰雙方登場
《食戟之靈》新作OVA動畫「遠月十傑篇」將於7月和漫畫第25卷捆綁銷售，官方在近日公開了本作的最新PV，在本次的PV中，遠月十傑和創真這邊的對戰角色都登場了。新聞詳情>>>
5、7月番《狂賭之淵》主要角色及聲優公開 早見沙織等加盟
7月新番《狂賭之淵》根據河本焰原作、尚村透作畫的同名漫畫改編，由MAPPA製作，林佑一郎監督，繼放出PV第一彈后，近日官方公開了三位主要角色的人設圖及聲優陣容。新聞詳情>>>
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