「Tama＆Friends」是Sony Creative Products的人氣文具品牌，其衍生動畫作品《貓狗寵物街》也十分有名。《貓狗寵物街》講述了小男孩岡本武與他飼養的花貓圓圓的生活小趣事，以及圓圓和朋友們的日常歷險故事。近日官方在2017東京國際動漫展（AnimeJapan2017）上宣布「Tama＆Friends」將推出全新擬人化企劃。

擬人化在日本ACG圈早已成為常見題材，1月新番《獸娘動物園》就受到了許多粉絲的喜愛，這次Sony Creative Products把旗下文具品牌「Tama＆Friends」中的小動物們擬人化，可能也是受到了擬人化熱潮的感染。

該品牌推出的文具產品陪伴許多人走過了學生時代，連小學練習簿上都印著可愛的淘氣貓圖案，小動物們的形象早已深入人心，如今官方宣布擬人化，實在令許多人感到驚訝。

有不少網友紛紛發表了自己對此事的看法：「看過這個卡通形象的人應該都30歲了吧，以前我看的動畫還是粵語版本。」「感覺還是小動物可愛，官方圈錢越來越不走心啦。」「小學時候很多文具是這個圖案，要麼就是三麗鷗的那些動物，不過擬人後太傻了。」「為毛有種童年被拉入墮落的泥潭，成為了充滿惰性的商業模式下滋生出的花瓶商品的感覺呢。」「小時候喜歡的文具圖案居然都擬人化了，島國果然是什麼都能擬人化呀！」「感覺這一波就是來毀童年的！」