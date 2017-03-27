新浪科技訊 3月27日消息，今日下午，湖畔大學校長馬雲在第三屆湖畔大學的第一課開講，有湖畔大學學員向馬雲提問「 公司戰略方面是由CEO決定的還是董事會決定的？阿里接班人的進展如何？」

對此，馬雲表示百分之九十的公司都是CEO做決定，董事會批准。而在接班人進展方面，他稱自己在95年離開阿里的時候，本想到05年的時候就可以當老師了，但05年和eBay的競爭火熱，離不開。而到了09年的時候，又覺得任何人接班都有點困難，所以在09年阿里做了CEO梯隊訓練。

馬雲稱「現在我已經管的越來越鬆了。我也有自己的生活，花天酒地的事還沒幹過呢。」