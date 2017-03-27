文／MOOK景點家KT醬整理報導 迪士尼人氣明星達菲不但有雪莉美一起成雙成對，過去也催生了傑拉東尼為達菲好友，角色設定為畫家，2017年再度推出新角色，史黛拉‧露(音譯)是夢想成為舞蹈家的紫色兔子，浪漫的紫色毛色與藍色芭蕾舞裙，充滿夢幻少女心，預計再度引發迪士尼粉絲的搶購熱潮。

達菲新朋友史黛拉露。(圖片來源／東京迪士尼渡假園區)

史黛拉露特設拍照熱點。(圖片來源／東京迪士尼渡假園區)

附有提袋的套餐，日幣2110元。(圖片來源／東京迪士尼渡假園區)

史黛拉露周邊商品。(圖片來源／東京迪士尼渡假園區)

史黛拉露的周邊商品除了可掛式零錢小包3月就已開始上市以外，其他商品須到4月10日才開始販售，而史黛拉露明星人偶於園區現身登場的日期為4月4日，在迪士尼海洋園區也會有史黛拉露的相關布置，更推出絕佳拍照點與史黛拉露的套餐菜單，讓粉絲可以盡情滿足於其中，套餐販售日期為2017年3月30日～8月31日。

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