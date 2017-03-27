達菲新朋友登場 史黛拉露夢幻紫色兔子景點家 Tripass (2017-03-27 17:40)
文／MOOK景點家KT醬整理報導
迪士尼人氣明星達菲不但有雪莉美一起成雙成對，過去也催生了傑拉東尼為達菲好友，角色設定為畫家，2017年再度推出新角色，史黛拉‧露(音譯)是夢想成為舞蹈家的紫色兔子，浪漫的紫色毛色與藍色芭蕾舞裙，充滿夢幻少女心，預計再度引發迪士尼粉絲的搶購熱潮。
達菲新朋友史黛拉露。(圖片來源／東京迪士尼渡假園區)
史黛拉露特設拍照熱點。(圖片來源／東京迪士尼渡假園區)
附有提袋的套餐，日幣2110元。(圖片來源／東京迪士尼渡假園區)
史黛拉露周邊商品。(圖片來源／東京迪士尼渡假園區)
史黛拉露的周邊商品除了可掛式零錢小包3月就已開始上市以外，其他商品須到4月10日才開始販售，而史黛拉露明星人偶於園區現身登場的日期為4月4日，在迪士尼海洋園區也會有史黛拉露的相關布置，更推出絕佳拍照點與史黛拉露的套餐菜單，讓粉絲可以盡情滿足於其中，套餐販售日期為2017年3月30日～8月31日。
期間限定拉拉熊咖啡館 經典鬆餅下午茶套餐萌翻
》http://www.mook.com.tw/article.php?op=articleinfo&articleid=14977
關鍵字：
其他旅遊新聞更多旅遊新聞
編輯首推
愛情物語女孩必讀
我是馬克
摘星工廠
蔡康永
熱門推薦
- 時尚保養
- 家電商品
- 精選分類
- 人氣商品
- 熱賣商品
HTC WILDFIRE 手機保護套．矽膠 手機 保護套．手機保護套 sony xperia．iPhone4 手機 保護套．三星 Note3 手機保護套．Htc m7 手機保護套．iPhone 4 手機保護套．手機 保護套 L22．htc 手機保護套．三星 手機 保護套．Sony Z 手機保護套．iphone 5 手機保護套．Galaxy s2 手機保護套．果凍 手機 保護套．z2 手機 保護套．手機 保護套．MOFI 手機 保護套．ZenFone6 手機 保護套．Vacii Haute 手機保護套．皮革 手機 保護套．手機保護套．A7 手機 保護套．變形手機 保護套．IPHONE 手機 保護套．NOTE3 手機 保護套
中部以南多處空品差 沙鹿線西達紅害【中央社】
不可能住宿體驗 全球十大海底飯店【景點家 Tripass】
最神秘360度環景秘境 布陣圖唐式建築園區【景點家 Tripass】
貴婦百貨綠意盎然 歐風庭園美景正好拍【景點家 Tripass】
全球第一米其林拉麵 一星級Tsuta蔦登台【景點家 Tripass】
發燒雜誌更多
康健雜誌
吃辣能減重？９大「秘辛」一次破解！
為什麼有人無法吃辣，有人卻無辣不歡？吃辣可以訓練嗎？吃辣能不能減重？吃辣會不會傷胃？...《詳全文》