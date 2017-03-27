文／MOOK景點家Jun(e)整理報導

除了台灣有各式各樣的特色旅宿外，世界各地也隱藏著許多令人驚豔的獨特飯店，其中最為特別的就屬海底下的住宿體驗。以下景點家為大家整理出全球十大海底飯店，除了可以與魚群共枕眠，環繞的海景是前所未有的視野挑戰，另類的感受在海底下的生活。