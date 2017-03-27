不可能住宿體驗 全球十大海底飯店景點家 Tripass (2017-03-27 17:30)
文／MOOK景點家Jun(e)整理報導
除了台灣有各式各樣的特色旅宿外，世界各地也隱藏著許多令人驚豔的獨特飯店，其中最為特別的就屬海底下的住宿體驗。以下景點家為大家整理出全球十大海底飯店，除了可以與魚群共枕眠，環繞的海景是前所未有的視野挑戰，另類的感受在海底下的生活。
住在海底飯店可以與魚群共枕眠，環繞的海景也是前所未有的視野挑戰 (圖片來源／Conrad Maldives Rangali Island)
1. 杜拜 - 亞特蘭提斯酒店
亞特蘭提斯酒店位在杜拜最大的人工島朱美拉棕櫚島上，佔地46公頃，有1,539間客房 (圖片來源／Atlantis the Palm)
2. 加勒比海 - Lovers Deep Submarine
由Oliver遊艇旅遊公司推出的潛水艇飯店，相當具創意巧思 (圖片來源／Lovers Deep Submarine)
3. 新加坡 - 聖淘沙名勝世界
聖淘沙名勝世界是一個位於新加坡聖淘沙島的綜合式度假勝地，主要景點包括賭場、環球影城及水族館 (圖片來源／Resorts World Sentosa)
4. 坦尚尼亞 - 曼塔度假村
曼塔度假村除了有海景別墅外，還有水下房間，是蜜月的熱門去處 (圖片來源／The Manta Resort)
5. 馬爾地夫 - 倫格里島康萊德酒店
奢華的Conrad Maldives Rangali Island度假村位在兩座獨立的島嶼上，由一座橋相連，有提供寬敞的私人別墅，還有全玻璃的水下餐廳和兩間屢獲殊榮的Spa中心 (圖片來源／Conrad Maldives Rangali Island)
6. 瑞典 - Utter Inn
位在瑞典的Utter Inn，是一間相當親民的水下旅館 (圖片來源／Visit Västerås)
7. 佛羅裡達州大礁島 - 朱爾斯海底旅館
位在佛州大礁島上的朱爾斯海底旅館，不但價格親民，還可以體驗許多海底下的活動 (圖片來源／Jules’ Undersea Lodge)
8. 峇里島 - 巴布英達飯店
位在峇里島的巴布英達飯店，雖然不是海底下的飯店，不過房間的設計卻相當特別，地板全由玻璃所打造，可以俯瞰底下的海景 (圖片來源／Bambu Indah)
9. 上海 – 上海洲際世茂仙境酒店
位在上海市附近的冒險五星級渡假村 - 世茂仙境酒店，目前仍在建造中，會於2017年底在一座採石場舊址登場，獨特的地理位置與設計，屆時會有超過370間的房間，與超大人工瀑布，另外會有水下兩層樓，分別為水族館和餐廳 (圖片來源／ImagineChina)
10. 斐濟 - 海神海底渡假村
位在斐濟的海神海底渡假村，耗資23億台幣，在海底打造出24間套房，房間的牆壁就是透明強化玻璃，讓旅客彷彿真實置身海底世界生活 (圖片來源／Poseidon Undersea Resort)
特色飯店有時也被一些觀光客列為旅途中相當重要的一環，以上的海底飯店，不僅設施完善，還可以有絕佳的海景視野，遊客們可以列為口袋名單，在旅遊世界的同時，不妨可以考慮與眾不同的飯店體驗。
全球最深飯店！地下50層驚悚體驗
》http://www.mook.com.tw/article.php?op=articleinfo&articleid=14784
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