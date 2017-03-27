文／MOOK景點家克里斯多福整理報導 近期由於台中后里的龍貓隧道，在網路上掀起熱烈回響，吸引眾多遊客與攝影愛好者前往朝聖與拍照，許多人也開始陸續發掘全台各地，有相類似的龍貓隧道景致。以下為景點家整理的全台隧道景點，從秘境到非秘境，推薦給所有遊客做為朝聖拍照的參考。

位在台中的潭雅神自行車道，被網友喻為S行彎道版的龍貓隧道 (攝影／黃風)

潭雅神綠園道 潭雅神綠園道是由台鐵局神岡線鐵路改建成自行車專用道為主的旅遊路線，路線以台中市潭子區中山路（台三線）為東端點，向西行經潭子區、豐原區交界帶及神岡區、大雅區四個區進至清泉崗西端終點站。 【Info】 潭雅神綠園道 地址：台中市潭子區建國路1號附近 (4k+850處) 自行車路線： 潭子站(起點)→筱雲山莊→天馬行空咖啡館→萬興宮→社口林宅→大雅區市民農園(大雅國際花市)→清泉崗空軍基地→清泉崗牌(終點)

潭雅神綠園道 (攝影／Vincent Lai)

台南後壁

台南後壁 (攝影／張維聖)

竹林隧道 位在苗栗的泰安鄉，除了有許多的露營區之外，山間還隱藏著只有一輛車寬的竹林小徑，可以感受到中國的山水意境與嵐山的空谷幽林之美。 【Info】 烏嘎彥景觀休閒露營區 地址：苗栗縣泰安鄉大興村3鄰63-10號 電話：0925 - 000 – 609 竹林隧道 交通：導航至烏嘎彥露營區，見「基哥那裡」露營區右轉下去產業小路，位置在烏嘎彥下方。

古道悠悠的烏嘎彥竹林小徑 (攝影／楊予馨)

龍貓隧道 位在台中后里區的四月路上，田野小路之間，有一片廣大樹林，平時是一片綠葉林，在季節轉冷之時，綠葉開始轉黃，轉眼變成披上金黃外衣的龍貓隧道，絕美景致令人驚豔。 【Info】 龍貓隧道 地點：台中市后里區四月路五哩巷 距后里區公所太平里辦公處步行五分鐘 (24.308927, 120.666070)

龍貓隧道 (攝影／黃風)

193金黃綠色大道 位在花蓮春日部落的193縣道，有一條由翠綠轉為金黃的綠色隧道，兩排小葉欖仁樹打開了欣欣向榮的春景，視野開闊，田野景致盡收眼底，在樹林下騎著自行車，彷彿可以感受到大自然的生氣在跟我們對話。 【Info】 花蓮193縣道春日段

花蓮193縣道 (圖片來源／花東縱谷國家風景區管理處)

苦楝樹隧道 位在嘉義縣六腳鄉苦楝樹綠色隧道則異軍突起，成為新的秘境景點。三、四月正值苦楝樹花期，一整排聳立且整齊交錯的綠叢景致，當進入高峰期，花海甚至會隱隱散發出清香，宛如置身奇幻童話場景。 【Info】 苦楝樹隧道 地點：嘉義縣六腳鄉 (安灣橋旁)

全台最長苦楝樹隧道 (圖片提供／夾腳拖先生)

學甲綠色隧道 位在台南市學甲區的174線公路道，兩旁聳立的行道樹小葉欖仁正陸續長出新葉，形成翠綠隧道，綠叢交錯，白天陽光穿透間隙，光芒灑落充滿奇幻氛圍，如此美景讓遊客不禁駐足觀賞與拍照。 【Info】 學甲綠色隧道 地址：台南市學甲區中山路174號道路

學甲區的174線公路道，兩旁聳立的行道樹小葉欖仁形成翠綠隧道 (攝影／林淑貞)

龍貓隧道櫻花版 銅鑼環保公園以炮仗花海步道聞名，除了炮仗花海之外，位在上方的櫻花隧道也正值盛開期，粉色花樹的相互交錯，營造出猶如龍貓隧道般的美景。 【Info】 銅鑼工業區 環保公園 地址：苗栗縣銅鑼鄉119縣道與民有路路口 (24.480208, 120.796713)

銅鑼環保公園的龍貓隧道櫻花版 (攝影／楊予馨)

黃花大道 位在花蓮的富源國中旁，有一處閃耀視覺的金黃隧道，搭配青山襯映出黃花大道的美，讓人經過都想駐足欣賞一番。種植在水圳兩旁的黃花風鈴木，宛如大自然版的香榭大道，大片的青山與水流的倒影，呈現出與其它黃金隧道與眾不同的風情。 【Info】 富源國中 地址：花蓮縣光復鄉大富村中山路一段2號

富源國中旁的黃花風鈴木大道 (圖片來源／花東縱谷國家風景區管理處)

泗林綠色隧道 位在屏東的泗林綠色隧道，全長有1.2公里，兩旁聳立了整排約有500株的小葉欖仁樹，如奇幻大傘般的相互交疊，彷彿進入了綠色世界，吸引許多遊客前往拍照，也是自行車騎士的喜愛行經的景點。

泗林綠色隧道好似奇幻的綠色世界 (圖片提供／IG：crazyuno4747)