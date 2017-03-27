3月26日， 康比特2017年北京世界女子冰壺錦標賽在北京首都體育館落幕，經過九天的激戰，加拿大、俄羅斯、蘇格蘭分獲冠亞季軍。重新組隊、新老結合的中國女隊也通過與諸多世界強隊的交手，實現了磨合隊伍、積累經驗、檢驗技戰術的既定目標。在賽后舉行的閉幕式上，世界冰壺聯合會主席凱特？凱斯內斯及賽事組委會高度評價了讚助商康比特公司為本屆比賽及冰壺運動的推廣所做出的貢獻。

閉幕式前，康比特董事長兼總經理白厚增博士在接受媒體採訪時表示，康比特讚助世界最高級別的冰雪類單項世界大賽、北京女子冰壺世錦賽，既是緣起冰雪情結，也是出於企業責任。本屆比賽受到了廣大北京市民的熱烈歡迎和中外媒體的高度關注，這更加增強了康比特繼續支持冰雪運動、提高我國冰雪項目競技水平、鼓勵更多民眾參與冰雪運動的信心。白厚增進一步透露，康比特已經制定了一個全方位融入冰雪運動、服務冰雪隊伍、培養冰雪人才、打造冰雪品牌的戰略計劃，涉及產品、訓練、賽事、場館等多個領域，有望在近期正式發佈並實施。

隨著本屆女子冰壺世錦賽的結束，一場在京城掀起的冰壺熱也告一段落。世錦賽期間，共有12萬人次觀眾到場觀賽。不論是資深的冰壺迷，還是初識冰壺的愛好者，都對冰壺運動展出了濃厚的興趣和熱情。為更好地推廣冰壺運動，傳播冰壺知識，康比特特別在首都體育館外場設立了冰壺體驗區和品牌展示區。據康比特相關人士介紹，每天比賽前後，來自體驗和參觀的觀眾絡繹不絕，康比特專門製作的世錦賽紀念品早早就銷售一空。高水平和高人氣的賽事也吸引了媒體的關注。據賽事組委會透露，本屆賽事向全球110多個國家和地區進行了超過150個小時的電視轉播。中央電視台體育頻道也在黃金時間對比賽做了多場次的直播。

與火爆的賽事相比，本屆比賽中國隊未能取得令人滿意的成績，從而失去了直接參加2018韓國冬奧會的機會。接下來，中國冰壺女隊將繼續磨合，加強訓練，爭取能在年底舉行的冬奧會資格賽上殺出重圍、進軍平昌。另一方面，通過世錦賽，也反映了我國冰壺運動的現狀。由於冰壺運動在我國開展時間短，冰壺人群基數小，冰壺人才培養和儲備機制也並不完善，因此國家隊在人才選拔上也捉襟見肘，導致陷入青黃不接的谷底。反觀加拿大等冰壺強國，冰壺普及度高，群眾基礎好，俱樂部、聯賽等培訓、選拔機製成熟、完善，能保證國家隊對高水平運動員源源不絕的需求。

巨大的差距就代表著巨大的上升空間。2022年北京冬奧會的舉辦為冰壺等冰雪運動在中國的發展提供了絕佳的契機。相信，隨著廣大民眾對冰雪運動認知和熱情的提升，各級政府重視程度和扶持力度的加大，加之各類社會資本、實力企業的融入參與，我們冰雪運動必將迎來一個快速發展的黃金期，而中國女子冰壺項目也一定能夯實基礎、步步為營、再塑輝煌。

作為中國運動營養的領軍品牌，康比特與冰雪結緣，由來已久。早在本世紀之初，康比特就開始與國家冬季體育中心合作，為冰雪項目運動員研發專業營養產品、提供體能補充和恢復解決方案。著名運動員、奧運冠軍楊揚、申雪、趙宏博等都是康比特長期服務與支持的冰雪項目運動員的代表。2011年，申雪、趙宏博正式簽約康比特，成為康比特品牌代言人，堪稱康比特攜手冰雪運動的里程碑。2014年、2017年北京先後舉辦世界男子冰壺錦標賽和世界女子冰壺錦標賽，康比特都成為冠名讚助商，這既體現了康比特一如既往呵護、支持冰雪運動的情結，更展示了康比特對中國冰雪運動長遠發展的信心。