馬尼拉美食展又來了！想知道當西班牙料理遇上菲律賓美食會激盪出多奇妙的火花，4月6~8日到馬尼拉SMX會議中心就對了。不論你是聞香而至的美食愛好者或想要更上層樓的專業廚師，已成功進入第三屆的2017馬尼拉融合美食展(Madrid Fusion Manila)將可以讓你大飽眼福和口福。Madrid Fusion Manila (MFM)是第一個也是唯一一個由Madrid Fusion授權舉辦的亞洲版本，以菲律賓作為亞洲的頂級美食中心，提供一個讓廚師、美食愛好者以及食品、飲料等廠商聚集展現廚藝 、專業意見 、技術或產品分享給市場及大眾的絕佳平台。這項藉由美食做為東西文化交流橋樑的盛會已經有15年的歷史，最早源起於 2003年的西班牙馬德里，邀請來自世界各地的頂級廚師聚集一地彼此較技，共同創造並分享未來美食趨勢。菲律賓自2015開辦這個美食盛會，今年已進入第三屆，2017年的系列主題為”邁向永續美食廚藝”(Towards a Sustainable Gastronomic)。將於2017年4月6日至8日在SM亞洲商城的SMX會展中心舉行。除了廣邀來自西班牙以及歐亞地區和菲律賓的頂尖廚師前來分享新技術和新思潮之外，今年菲律賓觀光部更首度針對台灣餐飲、美食界和相關旅遊業者提供簽證、接機以及MFM會後三天參訪行程與住宿等贊助項目，希望吸引更多台灣人前往參與這項亞洲美食盛會。更多訊息: http://www.itsmorefuninthephilippines.com.tw/http://www.madridfusionmanila.com/