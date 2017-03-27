夢百合杯預選謝赫險勝金庭賢 於之瑩常昊出局北京新浪網 (2017-03-27 18:25)
於之瑩不敵朴永訓
點擊觀看動圖棋譜
3月27日，第三屆Mlily夢百合杯世界圍棋公開賽預選賽第2日（公開組1-18組第2輪、女子組第2輪）比賽戰罷。中韓焦點戰謝赫先勝金庭賢，李欽誠、於之瑩不敵安正己、朴永訓。此外，常昊、范廷鈺內戰負丁世雄、陳昱森。28日12：30夢百合預選繼續鏖戰第3日，公開賽19-36組及業餘組出戰，時越迎戰韓國朴硬根，范蘊若VS金志錫，張強對陣女將崔精。
稍後帶來詳細報導。
關鍵字：
其他體育新聞更多體育新聞
編輯首推
我是馬克
摘星工廠
蔡康永
愛情物語女孩必讀
熱門推薦
- 時尚保養
- 家電商品
- 精選分類
- 人氣商品
- 熱賣商品
AMAI 奶茶．AMAI 太妃糖．AMAI 休閒鞋．AMAI 牛奶．AMAI 膝上靴．amai 短靴．amai 長靴．AMAI 麻花．AMAI．AMAI 咖啡．AMAI 涼鞋．AMAI 牛津鞋．AMAI 娃娃鞋．AMAI 平底涼鞋．AMAI 拿鐵．AMAI 胭脂．amai 皮帶扣 經典黑．AMAI 亮片．AMAI 高跟鞋．AMAI 馬甲．AMAI 皮帶．AMAI 巧克力．AMAI 水晶
- MANSTYLE 八心八箭0.30ct 愛之夢鑽石墜子
- STORY皮套王 HTC M8 Style-J1筆記本款PDA式接皮客製化
- 日本原裝夢素肌貴婦霜-白金會員限定版
- 廚皇五層複合金鍋具組(30cm平底鍋VT-B530+18cm湯鍋VT-B518)
- 【NIKE】網球鞋 Wmns Court Lite 女鞋 低筒 運動 基本款 輕
- 品家居 蓓莉朵布面雙人座沙發(三色可選)
- Swiss Diamond 瑞仕鑽石鍋 28cm煎炒鍋 (送康寧pyrex鍋鏟)
- miu miu Matelasse 抓皺小羊皮兩用肩背包(粉色)
- 【SAMPO★聲寶】50型低藍光護眼系列LED(EM-50AT17D-送聲寶 I
- 【Norit 諾得淨水】除病毒&細菌型濾心24.2.101(公司貨)
費德勒連救兩賽點險勝伯蒂奇 晉級邁阿密賽四強【北京新浪網】
日花滑美女曝多次邀羽生結弦遭拒 與同門熱戀中【北京新浪網】
花滑名將關穎珊離婚 身價上億或付老公贍養費【北京新浪網】
邁阿密賽克耶高斯雙殺茲維列夫 再進四強戰費德勒【北京新浪網】
臺中古蹟車站百年慶 邀民眾站上鐵道聽音樂【大成報】
發燒雜誌更多
媽咪寶貝
免驚，孕媽咪做運動超Easy！
孕婦在懷孕階段易出現腰痠背痛、水腫，加上飲食稍不留意即可能發胖，想改善這些狀況可以進行...《詳全文》