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3月27日，第三屆Mlily夢百合杯世界圍棋公開賽預選賽第2日（公開組1-18組第2輪、女子組第2輪）比賽戰罷。中韓焦點戰謝赫先勝金庭賢，李欽誠、於之瑩不敵安正己、朴永訓。此外，常昊、范廷鈺內戰負丁世雄、陳昱森。28日12：30夢百合預選繼續鏖戰第3日，公開賽19-36組及業餘組出戰，時越迎戰韓國朴硬根，范蘊若VS金志錫，張強對陣女將崔精。

稍後帶來詳細報導。