CFPLM第三周激戰結束 SC.觸手戰隊繼續0敗戰績北京新浪網 (2017-03-27 18:23)
今年的《穿越火線》手游職業聯賽，很可能成就SC。觸手戰隊的封神之路。三周5次頂尖對決、十場比賽，SC。觸手戰隊以全勝的成績，牢占積分榜第一，向第四周的比賽發起進攻！這一勢不可當的銳氣，能否持續作戰到6月？
在第一、二周比賽中與SC。觸手戰隊同樣取得全勝戰績的情久俱樂部，在第三周遭遇了滑鐵盧，被LNG戰隊拿了2比0的勝利。而LNG戰隊在第二周的比賽里，就已經以0比2的成績，輸給了SC。觸手戰隊，這意味著目前僅有SC。觸手戰隊始終保持了0敗的戰績。就當前個戰隊的表現來看，SC。觸手戰隊在第二屆CFPLM中大放異彩取得全勝也不無可能。
第三周的比賽中，SC。觸手與白鯊電競的一場比賽最為精彩。一陣槍聲過後，SC。觸手戰隊就剩下Kuben隊長一人，而隊長面對三對手，毫不慌張，大胆操作以一敵三先拿下一個雙殺，最終取得勝利贏得滿場喝彩，常勝將軍名至實歸！至此，SC。觸手戰隊以大比分遠超其他戰隊，槍戰王者地位難以撼動，劍指冠軍！
SC。觸手戰隊，是CF端游選手SC.Kuben退役后一手創建的CFM手游戰隊，成立僅一年就迅速拿下2016CFM第一屆超級職業聯賽全國總冠軍、2016CMEG精英邀請賽全國總冠軍、2016TGA全國S2總冠軍、2016TT杯全國總冠軍等高手雲集的全國頂尖賽事，成為2016年CFM職業戰隊的一隻黑馬，並繼續在第二屆CFPLM中開啟征程。
相對去年的稚嫩，SC。觸手戰隊今年的比賽中表現更加沉穩，又不失早先初生牛犢不怕虎的銳氣。這三周的精彩表現，已經充分展示了SC。觸手戰隊，從團體到個人實力上極大的提升，期待第四周老哥和他隊員們的表現。
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