2017伊勢菓子博覽會 全日本1800種甜點於三重縣大集合太陽網 (2017-03-27 17:47)
春遊日本除了賞櫻泡溫泉外，和風美食及精緻的甜點更是吸引國人到日本旅遊的重點之一，好吃有特色美食更是成為旅遊必買的伴手禮，像是近年來深受國人喜愛的北海道薯條三兄弟及香蕉造型蛋糕，進而促進當地觀光產業提升旅遊人氣，今年三重縣首次舉辦旅遊專家限定的「菓子大博覽會」，四年一次即將登場，隆重邀請全國知名的糕點店及三重縣百位職人，共同打造一個「可看、可吃、可買」的精彩盛會，其中結合西方糕點及日式菓匠的工藝點心主題館，細膩的造型糕點令人嘆為觀止，堪稱博覽會的象徵代表，不容錯過！
伊勢菓子博覽會活動期間為4月21日~5月14日，共有三大主題「看魅力、吃魅力、買魅力」，讓喜愛甜食或熱愛美食的達人們逛一整天也不累，初次看到點心主題館的10m×5.5m的壯觀的浮世繪，有種來到江戶時代小人國般的新鮮感，由三重100位菓子師父耗時一年，從櫻花的花蕊、松樹的針葉到江戶時代的房子、人物都仔細考究，以手工方式一個一個揑製完成，精緻程度讓人忘了它是糕點，幾近「藝術作品」一定要親自來欣賞。
另一亮點則是由三重縣內7所高中及專科學校生挑戰「肉類、水果、喜宴菜」三大主題，製作出烤內串、桔子、湯品…等栩栩如生的糕點作品，創新又有趣。
吃甜點必配的茶飲，也是現場特色之一，由平安時代就開始產茶的三重縣，也是日本全國第三大產茶區，著名的綠茶「伊勢茶」更是必喝的飲品，現場亦特別安排茶道坐席，用伊賀燒、萬古燒等茶具體驗茶道精髓，搭配著三重縣必吃甜品：赤福餅、shinka冷糕、起司蛋糕…等，此外還有縣內由北至南的美食大集合：松阪牛、四日市tonteki、津餃子、伊勢烏龍麵…等，不僅滿足你挑剔味蕾也滿足你的胃。
最後伴手禮部份更是豐富多元，來自全日本約1800種美味點心，從北海道至沖繩的都可以在此找到，而日本大公司知名點心廠商，如：江崎固力果、不二家、明治、森永製果也展出相關系列商品，保證讓你滿載而歸；搭配現場當地精彩的民藝表演活動，讓現場歡樂氣氛熱到最高點！有看、有吃、有買～CP值超高的三重縣之旅，等你親自來尋寶。
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