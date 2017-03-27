【手機中國 軟體】微信for iOS正式發佈了V6.5.6版本，在版本說明中僅有一句：解決了一些已知問題，但實際上在新版中微信還加入了不少很實用的功能，可以說同時兼顧到了社交與保護隱私。

首先，微信在「允許朋友查看朋友圈的範圍」選項中增加了「最近三天」一項，開啟后，在此範圍之前發佈的朋友圈將對朋友不可見，讓不太熟悉的朋友既可以看到自己的朋友圈，但又保護了過去所發佈的內容。此外iOS版微信採用了新的語音輸入功能，只要按住按鈕說話，聲音就能變成文字，非常方便，解決了此前用戶不便於收聽語音的困擾。

除了這些，微信在最近幾次更新中加入了通過二維碼向朋友發紅包；選擇照片時可進行簡單編輯；瀏覽文章時，可以搜索文章中的內容等功能。