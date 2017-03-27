3月26日，2017油菜花馬拉松在安徽涇縣桃花潭鎮查濟景區開跑。MOPS作為賽事讚助商之一，為完賽選手及嘉賓提供了禮品支持，並組織MOPS智能跑團進行參賽。

2017油菜花馬拉松，作為國內著名特色馬拉松賽事，坐落在著名的AAAA級景區查濟。在金黃色油菜花盛開的季節，欣賞李白《贈汪倫》中千尺桃花潭，品味查濟古鎮歷史悠久的徽派建築，讓略顯枯燥的馬拉松，展現出了別樣的活力。

在這個充滿油菜花的世界里，跑者在享受美好環境的同時，也需要注意呼吸的純凈，雖然大自然的空氣都很清新，但在花卉較多的地方，花粉過敏卻成為了人們的一種煩惱。

MOPS忻風隨身空氣匣，作為此次馬拉松比賽的禮品，擁有非常強大的空氣凈化能力，它不僅對霧霾有強力的過濾效果，針對花粉過敏，也有非常好的防禦，給用戶帶來更加清新純凈的呼吸體驗。

在2017油菜花馬拉松的終點，MOPS還設置了自己的產品展示區域，曾參加美國拉斯維加斯CES展會及西班牙巴塞羅那MWC展會，並獲得多項大獎的Avegant VR眼鏡（移動私人影院）也在此亮相。

跑者在比賽過後，使用Avegant VR眼鏡，搭配MOPS移動視頻盒，讓自己瞬間置身於另一個世界中，體驗視網膜投影技術帶來的高清視覺體驗。這款在奧斯卡現場吸引無數明星體驗的產品，如今在這裏，也吸引了更多對移動品質生活有追求的人們。

MOPS相關負責人介紹，熱愛馬拉松的人，無疑也是熱愛生活的人，MOPS作為一個專為提高用戶生活品質的智能硬體品牌，不僅現在會為用戶打造高品質的產品體驗，還會在未來，為用戶帶來更多更驚喜的智能硬體產品。