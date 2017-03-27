3月26日「新浪杯」亞洲青少年冰球聯賽華南賽區預選賽首站在深圳萬科廣場冠軍冰場開賽，深圳雪狼隊、佛山龍隊、湛江虎鯊隊三隊進行U10組的同台競技。深圳雪狼隊0：4告負佛山龍隊，湛江虎鯊隊8：0戰勝深圳雪狼隊，佛山龍隊1：1湛江虎鯊隊各取一分。

周日的第一場比賽，深圳雪狼隊主場迎戰佛山龍隊。似乎是因為比賽時間太早，冰球小將們在第一節的比賽中兩隊均無球入賬。比賽第二節時間進行到十分鐘，佛山龍隊12號黃子昊憑藉一記精彩射門率先打破僵局，也是這一粒進球為佛山龍隊找回狀態，不到五分鐘39號王譽楓，88號黃柏豪接連進球，為佛山龍隊擴大優勢，第二節以3：0結束比賽。第三節比賽開始，佛山龍隊延續上一節的氣勢，不到三分鐘12號黃子昊攻破對方球門。深圳雪狼隊在對方猛烈的攻勢下拚死防守，守門員化解數次進攻，最終將比分鎖定在0：4。佛山龍隊拿下本日的首勝，率先贏得三個積分。

第二場比賽湛江虎鯊隊對陣深圳雪狼隊。第一節比賽開始2分15秒，湛江虎鯊隊隊長5號韋伊先下一球，虎鯊隊握住主動權把球控制在己方半場，9分39秒韋伊再次主動出擊，攻破對方球門實現梅開二度，把第一節比分鎖定在2：0。第二節比賽進行到4分鐘，在隊友精彩的配合之下5號韋伊完成帽子戲法。第二節比賽進行到8分20秒11號小將金榆烽攻進球門，並在接下來的6分鐘內又完成兩次進球上演帽子戲法。至此第二節比賽結束比分擴大到6：0。第三節比賽開始湛江虎鯊隊氣勢高漲，開場僅27秒98號劉好陽為虎鯊隊再添一分，7分33秒，劉好陽單刀突破梅開二度，鎖定勝局。比分8：0，湛江虎鯊隊將三個積分收入囊中。

本日深圳的兩場比賽結束，均以失敗告終，深圳雪狼隊組建於2015，本次參賽U10組別的小球員都是08、09年的小將，雖然年齡小但是在比賽中頑強拼搏的精彩表現也給觀眾和對手留下了深刻的印象。

周日的最後一場比賽由佛山龍隊對戰湛江虎鯊隊，這兩支隊伍在賽前有過兩次交手，每次比賽都是佛山龍隊略勝一籌。第一節比賽雖兩隊均無球入賬，但你來我往場面十分激烈。兩隊的第一個進球由湛江虎鯊隊28號冰球小將黃齊奪得，虎鯊隊一度士氣高漲，但佛山龍隊毫不鬆懈，即使在第二節結束0：1落後也沒有氣餒。比賽進行到第三節，佛山隊進入狀態，發起猛攻，湛江隊嚴防死守，兩隊僵持不下，14分10秒在比賽的最後五十秒，在佛山龍隊的小隊員們的精妙配合之下，30號賀星翔抓住機會一記猛射將比分改寫為1：1。至此佛山龍隊與湛江虎鯊隊打成平手各取得一個積分。

湛江虎鯊隊成立於2015年，此次聯賽首站取得一勝一平的佳績，虎鯊隊主教練梁建謙虛地表示是球隊發揮超常，希望孩子們不要驕傲繼續努力，對於首次比賽孩子能快速找到比賽狀態，梁教練說球隊每月都會進行公開表演賽，為孩子參加正式賽事積極備戰。

佛山龍隊成立於2010年，是華南地區發展建設最為成熟的俱樂部之一，一支保持著地區水平的優勢地位，整個華南地區冰球運動雖起步較晚，但是佛山隊已在全國的各級別賽中斬獲佳績，2016中國香港青少年冰球精英賽？香港站佛山龍隊曾斬獲U12組冠軍，實力受到眾多俱樂部的認可。龍隊主教練郝莎表示此次客場作戰，成績低於預期，老對手進步明顯為其感到高興，能與實力水平相近甚至更強的球隊作戰會更好的促進球隊的進步。但是佛山龍也要居安思危努力訓練，穩定多年積累的優勢地位。

華南賽區深圳雪狼隊、佛山龍隊、湛江虎鯊隊三隊間還將在佛山、湛江進行兩場較量，4月16日將轉戰佛山保利水城冠軍冰場，屆時水平高低是否會發生變化我們拭目以待。