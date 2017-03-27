3月25日，由國家體育總局社會體育指導中心、中央電視台體育頻道、中國社會體育指導員協會主辦的「誰是舞王」—中國廣場舞民間爭霸賽大區賽第四站在雲南楚雄圓滿落幕，經過激烈比拼，貴州隊力壓雲、川、藏三支隊伍，晉級全國八強。

本站賽事的承辦地楚雄彝族自治州是我國僅有的兩個彝族自治州之一，這裏氣候宜人，風景秀麗，但在這裏比賽卻並不容易，因為這裡是誰是舞王海拔最高的一站大區賽，隊員需要克服楚雄近2000米的高海拔影響。

比賽由四川隊率先出場，一首「廣場style」將全場氣氛瞬間引爆。規定動作、自選動作表現可圈可點，評委也多次給出高分。而貴州隊在規定動作環節就以一支「中國美」征服了嘉賓和專業評委，得分位列四隊之首，獲得了直接參加最後一輪冠軍爭奪環節的資格。

值得一提的是，東道主雲南隊有一位祖籍越南的廣場舞愛好者阮氏雪阿姨，她不僅自己喜歡跳廣場舞，逢年過節回越南老家時還會教家裡的親戚朋友跳舞，將廣場舞這種健身形式傳遞到鄰國。「現在越南也開始流行廣場舞，這種健身形式大家都很喜歡。」阮氏雪阿姨介紹到。

除了因為得分第一而直接進入最後一輪的貴州隊，剩下的三支隊伍仍要通過層層比拼，由最後的勝出隊伍對陣貴州隊，直接爭奪本站的冠軍。比賽是殘酷的，西藏隊和東道主雲南隊在第一輪、第二輪被相繼淘汰，四川隊則從三支隊伍里脫穎而出，他們將在最後一輪和貴州隊爭奪本站大區賽冠軍。

最後一輪，貴州隊展現了彝族獨具特色的鈴鐺舞，精心的編排加上完美的發揮，最終力壓對手四川隊，奪得楚雄站冠軍，順利晉級到全國八強。

「誰是舞王」——中國廣場舞民間爭霸賽由國家體育總局社會體育指導中心、中央電視台體育頻道、中國社會體育指導員協會主辦，主題為「相約舞起來，健康中國人」旨在打造一場普及全國的體育活力盛會，推動全民身心健康發展。目前，全國八強已決出四席，分別是江蘇隊、青海隊、湖南隊和貴州隊，總決賽將於5月在北京舉行。