面對如今十分快速的生活，很多人為了謀生漸漸地放棄了鍛煉身體。專家指出慢跑是保持健康的最好手段，如果一個人跑步的話，你的身體感知不一定靠譜，在界定自己的跑步強度這事兒上，可能需要一個健身小物。

專為跑步而生_PACE手環京東預售中

第四代PACE手環於3月22日在京東預售，與上一代Clingband相比，這一代PACE手環加入了配速功能，心率過高預警，跑步訓練分析和PM2.5霧霾預警。更好地幫助你提升運動效率。

作為一款專注於跑步的運動手環，擺脫了低價手環沒有GPS無法精確計算配速的困境，在第一次使用的時候通過手機上的GPS定位得到您的距離，精算出您的步幅，通過與手環校正後得到您的個人配速，在之後的使用上無需再攜帶手機，輕鬆享受跑步的樂趣。

在未達到或超出預設配速的情況下，手環將通過震動及時提醒跑者調整訓練強度，讓運動更持久！

運動中不熄屏的設計在跑步模式下可實時顯示卡路里、距離、配速、心率等運動數據。簡潔直觀的錶盤設計，採用一體式OLED懸浮式大屏，支持大屏幕中英文顯示時間和來電簡訊微信QQ信息，接入微信運動，記錄你每天行走的步數，向你的好友分享最近的跑步，在排行榜中互相鼓勵比拼！

專為跑步而生_PACE手環京東預售中



PACE手環讓跑步變得更簡單有樂趣，提供專業的配速引導訓練和跑步訓練分析，讓每一次跑步都有一個小目標！