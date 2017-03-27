如果馬匹沒有舒展的背線，便不能稱之為真正的「運動員」，因為它在移動和跳躍時，無法發揮本身的最大能力。沿著馬匹的背部，塑造出完美的肌肉線條，這將有助於馬匹高效的發揮運動能力，在輕鬆承受騎手重量的同時，高質量的完成動作。

物理法

我們可以使用一種外部物理法，就像人類的健身操一樣，使馬主幫助馬匹有效提升背線。肌肉都是成組或是鏈條式的工作。背線是指背側鏈，即坐在上面的脊柱和髖關節，包括頸部后伸肌、豎棘肌和髖關節伸肌。這些肌肉都能幫助馬匹做前進的運動。

底部肌肉線條也同樣重要，它是一組從脊椎下到臀部前面的肌肉，包括腹部肌肉，這構成了馬匹的核心肌肉。可以讓馬匹進行有目的的行走練習，例如爬坡，從山的低谷走到高峰處，這將鍛煉到所有的肌肉鏈群。

食物法

有效的膳食管理，將有助於改善馬匹的肌肉線條。但這要配合適當的鍛煉，否則營養食物會被排出體外。

良好的蛋白質和氨基酸是塑造肌肉的基礎，但確切的數量是取決於馬匹的年齡、體型和工作類型。乾草可能無法提供所需的全部蛋白質，紫花苜蓿和大豆是不錯的補充。賴氨酸是重要的氨基酸，它是限制馬匹肌肉發展的關鍵因素，因此可以考慮添加在飼料中。

抗氧化劑維生素E和C對修復肌肉也很重要，並且可以幫助預防運動后的僵硬。如果你的馬匹沒有完整的飼料每日定量，請牢記至少要平衡膳食。

條件允許的話，可以充分利用飼料公司提供的營養服務。他們可以幫助檢查馬匹現有的飲食方式，以確保他們擁有正確的營養水平。

訓練法

運動中的馬匹，應該被充分釋放背部的肌肉，使之更加柔軟和鬆散。頭部不應向後捲曲，面部應垂直於拉伸的最低點。無論處於什麼狀態，盡量保持馬匹的工作節奏，即平衡性與前進感，使後腿充分向前下運動。

馬主也可通過騎行幫助馬匹提升背線。騎馬的正確狀態是，通過創造良好的動力（推進力），從手部扶助傳達給韁繩和銜鐵，從而控制向前的能量。衝力會建立起與馬匹后軀的聯繫，馬匹提升背部，脖頸和肩頸部保持柔軟，並與銜鐵兩側進行等量的彈性接觸。馬匹可以舒展背線，並跟隨銜鐵的接觸向前向下。

無論如何，要建立適合馬匹本身狀況的訓練體系，這取決於他們的力量訓練階段和水平。當然，正規且有組織的訓練，需要慢慢確立起來，不可急功近利。

（馬術在線）