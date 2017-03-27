2016年新浪中國遊戲排行榜（CGWR）第四季度數據北京新浪網 (2017-03-27 18:01)
2016年第四季度共有114款遊戲進行了測試或版本更新，其中封測9次，內測27次，公測74次，商業化4次。
在第四季度測試的全部114款遊戲中，角色扮演類遊戲共76款，策略類遊戲共2款，射擊類遊戲共5款，競速類遊戲共2款，其他類型遊戲29款。
本季度測試的遊戲共有3D遊戲65款，2D遊戲34款，2.5D遊戲15款。3D遊戲的代表作為完美世界的《DOTA2》；2D遊戲的代表作為騰訊遊戲的《地下城與勇士》 ；2.5D遊戲的代表作為無聊俠遊戲的《三國之召喚猛將》。
2016年第四季度遊戲排名第一的是騰訊遊戲的《使命召喚Online》分數為8.5分。本季度CGWR分數集中在6.8分-7.8分，平均CGWR分數為7.30，同比去年有所升高。
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