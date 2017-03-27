一般來說，動畫製作組在對漫畫、小說進行改編時會將部分劇情進行調整，不過在這其中一些大幅度變動的「魔改」劇情卻在近期多部新番出現，令人無力吐槽。

既然是「魔改」，那麼首要前提是必須要有一部與之形成參照的原作，它可以是漫畫、輕小說，也可以是遊戲或其他的東西。從歷史角度來看，有著魔改元素的動畫很多出自於輕小說和漫畫，其中著名監督新房昭之和製作公司J.C.STAFF還有著「原作粉碎機」的稱號，可見他們的改編力度之大。

延伸至最近的動畫來看，《雙星之陰陽師》可以說是被魔改比較重的作品。首先，《雙星》動畫新增了很多原作里沒有的角色，例如師兄的女朋友和同僚。此外，從動畫進入最終章「破星篇」開始，劇情的走向完全就被動畫製作組操控起來了——男主角曝出獨特身世，號稱陰陽師團隊最強的「十二天將」全軍覆沒，以及打入陰陽師陣營內部伺機而動的內奸……儘管已經看過漫畫，但很多讀者對於這些新元素依然一頭霧水。

那麼如此大幅度改編動畫劇情，與原作漫畫完全脫離究竟好不好呢？這就需要仁者見仁智者見智了。對於喜歡十二天將的觀眾來說，看到他們遭受虐待直到消失絕對是一件戳心的事情，這一集在當時播出之後令很多人不滿；而對於喜歡看男女主角秀恩愛發狗糧的觀眾來說，最新一集里他們成功接吻（而且還是兩次）的畫面令人激動到無以言表，可以說動畫製作組立了一件大功，至少在漫畫里兩人還沒親密接觸到這種程度。

1月新番魔改最強是哪家？《風夏》有話要說。關於《風夏》的話題之前已經提到過很多次，不過關於劇情的魔改始終是喜聞樂見的談資。看過原作漫畫，尤其是第37話的讀者一定會知道當時在女主角身上發生了什麼故事，不過在動畫里這一段卻被完全改寫，莫非是原作者瀨尾公治「改邪歸正」了？

漫畫之後便要說到遊戲劇情的魔改。作為KEY社的作品之一，《Rewrite》由於劇情和設定複雜迷離，自從2011年問世以來便一直是很多粉絲心中的「神作」，更讓很多玩家紛紛呼籲讓《Rewrite》實現動畫化。如今願望終於成真，那麼改編而來的動畫又是什麼樣子呢……

不得不說，《Rewrite》動畫的監督天沖先生真是一個鬼才，能把原作遊戲這麼複雜的故事情節魔改得一塌糊塗讓人摸不著頭腦，實在無愧於「天才監督」的名號。拜他所賜，動畫劇情的邏輯和條理越來越混亂，加上天沖先生不經意間的超常原創發揮，更是讓這部側重於SF系的科幻作品成為搞笑動畫。

同樣是遊戲魔改，《秋葉原之旅》就顯得「清新脫俗」了。身為一部以福利為賣點的遊戲，被GONZO改編成動畫之後卻處處玩梗，還請來各種意想不到的歌手及組合演唱片尾曲，簡直就是GONZO聯動阿宅們進行的一場盛大狂歡。尤其根據官方公佈的消息，動畫結局部分還會邀請兩位誰也無法猜到的「神秘嘉賓」參與配音，想想就令人激動。

當然，一些並不影響劇情主要基調的微小魔改還是挺能打動觀眾內心的，比如《珈百璃的墮落》和《小林家的妹抖龍》。《珈百璃》動畫里，紅毛惡魔撒塔妮亞的地位大幅上升，讓她成為總是被刻意欺負的搞笑藝人，這個設定在原作中似乎不很明顯；而《妹抖龍》動畫除了魔改畫風之外，劇情方面也更加讓人感受到「鄉愁」、「壽命論」的氣氛，在治愈之餘又不失一絲致郁。