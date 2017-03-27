馬雲：未來大數據數據源主要出自生物科技和物聯網北京新浪網 (2017-03-27 18:12)
新浪科技訊 3月27日消息，今日下午，湖畔大學校長馬雲在第三屆湖畔大學的第一課開講，有湖畔大學學員向馬雲提問「覺得大數據的數據源會出現在哪方面？」對此，馬雲表示主要在兩個方面：一個是生物科技，一個是IoT（物聯網）。
馬雲稱，在生物科技上的突破是人類的巨大發展，生命的突破，癌症的突破；而IoT方面，所有通電的東西都會有大量的數據。「這兩年機器在圍棋上贏了人，我覺得這個沒什麼，能做人做不了的事，才是牛的。」
此外馬雲透露，阿里巴巴有個ET項目，「我認為有一天時代雜誌上的封面會是CEO ET，整個的趨勢會從AI走向MI（機器智能）。」
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