提到三義，大家想到的就是木雕！這回不以木雕老街和博物館為目標，主要以小鎮的勝興車站為圓中心，在方圓10公里內安排輕鬆、隨意又不隨便、吃的、玩的、看的都在這圈圈內的親子一日遊。









▲老式的木造車站：勝興車站（圖片來源：Drinker提供）





信手塗鴨趣





首站即到三義一ㄚ箱寶，不論是三、五好友或者父母帶著小朋友一起來，都可以亂亂畫、塗鴉一番。素材的造型應有盡有，鴨鴨、青蛙、貓頭鷹、小貓…等，任君選擇，即使不會畫畫也無妨，有參考圖片可以仿畫；然後用很神奇的六色罐，讓大家發揮調成24色，半天的時間就在構圖、打粉底、上色、彩繪的歡樂時光中度過。最後再仰賴專業與設備，讓工作人員協助上亮光漆和進烤箱烘乾，完成成品。









▲三義一ㄚ箱寶彩繪趣（圖片來源：鐵蓮花提供）





享有盛名的隨意小吃





三義街上有兩家相近的老牌麵店，非假日的日子，店裡還是門庭若市。中餐可以選擇乾麵或乾粄條，再點上幾份小菜和豬頭肉，不論在份量或是口感方面，就是道地的客家味。停車場大，價格也公道，簡直就是小吃店的升級版。









▲金榜麵館的古早味午餐（圖片來源：Drinker提供）





懷舊的木造車站





午膳過後，前往勝興車站，車站前有非常順應主題的公仔。勝興火車站裡面的鐵路旁邊有十六份驛站，有收集紀念印章的朋友們千萬別錯過這裡，另外還可以買明信片蓋上印章，將名信片寄出給好友或自已，証明到此一遊。









▲懷舊的鐵道素材是大部份的裝潢元素（圖片來源：Drinker提供）





美麗的遺跡





被謂為「台灣鐵路藝術極品」的龍騰斷橋，是台灣尚存幾座糯米橋之一。橋面離地約50公尺，是全台灣山線鐵路最高的橋樑，拱形的橋身和橋墩遺蹟，不論是從那一個角度觀望，總令人覺的惋惜。









▲好攝之徒，喜歡尋找這斷橋「藝術品」最佳角度（圖片來源：Drinker提供）





素食料理的饗宴





時近傍晚，不妨前往無菜單料理的「卓也小屋」享受素食料理。卓也小屋休閒農莊裡，除了餐廳，也有民宿和手作藍染工作坊，進入農莊，小橋流水、竹林小徑，悠遊慢行，宛如桃花園一樣，與世無爭。









▲室內和戶外的用餐位置，常常一位難求（圖片來源：Drinker提供）





既是無菜單料理，理應等著店家的幸福元素，不過店家的食材，大都出自農莊裡的有機菜園，諸如：田園沙拉、芥末冷豆腐、猴頭菇、客家漢堡、石蓮桂花蜜、紫米粥、五穀飯和香椿麵等創意料理，份量不多，卻很能挑釁地勾起味蕾的渴望感；不僅是舌尖來不及跳舞，連筷子都動的沒服務生上菜的快。五蔬、五穀、五果，配合五行養生，只有幸福的人才有這簡單的享受！









▲珍珠蔬菜捲，蛋皮包裹著吃不出來的各式蔬菜、素食料，令人驚艷（圖片來源：Drinker提供）





在三義小鎮，可選擇的景點還有「三義木雕博物館」、「三義老街」、「舊山線隧道群」、「雅聞香草植物工坊」等，替代性和選擇性很高，距離又不遠，安排家人一日遊，可滿足老少，輕鬆又好玩。





交通及時間參考：





1.中山高三義交流道下→往三義車站方向接台13線行駛→前往苗49鄉道→沿著「三義ㄧㄚ箱寶」的指標即可抵達。三義交流道到三義ㄧㄚ箱寶車程約需8~10分鐘。

2. 三義ㄧㄚ箱寶親子繪畫後，前往不到一公里處的金榜麵店用餐。車程約需3分鐘。

3.用過午餐前往勝興車站，沿苗49-1鄉道，有指標很好認，車程約需10~15分鐘。

4.從勝興車站到龍騰斷橋，走苗49鄉道，指標清楚，車程約需10~15分鐘。

5.晚餐到卓也小屋，可從龍騰斷橋往回走勝興車站的方向，走苗49鄉道，在苗56鄉道處走深水農路到130縣道，沿途有指標，車程約15~20分鐘可抵達。





以上是自駕車行時間（不塞車的狀況下），除了可以讓小朋友塗鴨樂，又可以享用小鎮的美食，何不現在就動身去！