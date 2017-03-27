（中央社記者汪淑芬台北27日電）野柳風景區劃設逾半世紀的紅色警戒線，有民眾嫌醜，交通部觀光局日前辦理取代方案徵選，結果優勝從缺，有學者認為，野柳紅色警戒線還是目前安全考量最適宜的做法。



觀光局北海岸及觀音山國家風景區管理處說，野柳地質公園營運廠商（新空間國際股份有限公司）在3月中辦理「野柳地質公園紅色警戒線取代方案徵稿」活動，23日進行總決選。



不過，經地質、地理及觀光等在場專家學者評分及綜合討論結果，徵選提案並未有獲得評審一致同意符合標準的替代方案，優勝者從缺。



新空間國際股份有限公司總經理楊景謙說，徵選案中建議設置木圍籬、電子圍籬及架望遠鏡等替代方案，都曾嘗試過，但受限地質公園有半年的時間東北季風籠罩，海浪伴隨強風侵襲，設備都不堪侵襲，成效不彰。



北觀處今天舉辦專家學者座談會，討論野柳地質公園安全管理。



台大地理系教授林俊全說，風景區的管理安全是最高管理原則，野柳紅色警戒線的劃設是現階段經營管理的必要之惡，建議可朝景點分區方式管理，部分區域限制進行環境教育解說時才能進入的方式，有效管理。



師大地理系教授王文誠表示，從台灣問責性的政治文化層面上來看，遊客的安全維護實為管理單位的首要之務。



王文誠認同野柳地質公園朝分區方式管理，以現有分區的第一區開放遊客自由進入，維持紅線的設置，第二區以需付費導覽解說方式管理遊客人數，階段性減少紅色警戒線的設置範圍，朝向深度觀光發展。



世新大學觀光學系教授陳墀吉建議辦理產業界的論壇，邀請園區內第一線導遊、領隊及保險業者，共同討論園區經營管理的理念分享，有效預防遊客意外。



台大地理系教授李建堂表示，野柳紅色警戒線為現階段最適宜的方案，但期望持續開放公民大眾討論，了解問題也是地景保育概念的一種提升，以此議題為起點持續擴張，由全民監督讓管理單位做得更好。



六合法律事務所律師郭俊廷說，野柳地質公園範圍大、遊客數多，為有效管理，清楚而醒目的警戒線的設置，對管理單位管理上非常必要。1060327