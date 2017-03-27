2016年第一季度共有69款遊戲進行了測試或版本更新，其中封測17次，內測31次，公測19次，商業化2次。

在第一季度測試的全部69款遊戲中，角色扮演類遊戲共60款，策略類遊戲共2款，射擊類遊戲共6款，競速類遊戲共1款。

本季度測試的遊戲共有3D遊戲40款，2D遊戲19款，2.5D遊戲10款。3D遊戲的代表作為空中網的《戰艦世界》；2D遊戲的代表作為淘樂網路的《御劍紅塵》 ；2.5D遊戲的代表作為盛大遊戲的《傳奇永恆》。

2016年第一季度遊戲排名第一的是空中網代理運營的《戰艦世界》分數為8.6分。本季度CGWR分數集中在6.9分-7.7分，平均CGWR分數為7.29，同比去年有所升高。