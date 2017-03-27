2016年第二季度共有110款遊戲進行了測試或版本更新，其中封測15次，內測33次，公測41次，商業化2次。

在第二季度測試的全部110款遊戲中，角色扮演類遊戲共74款，策略類遊戲共2款，射擊類遊戲共11款，競速類遊戲共1款，其他類型遊戲共22款。

本季度測試的遊戲共有3D遊戲82款，2D遊戲23款，2.5D遊戲5款。3D遊戲的代表作為騰訊遊戲的《怪物獵人OL》；2D遊戲的代表作為大樂網路的《足球經理Online》 ；2.5D遊戲的代表作為趣游時代的《熱血戰歌》。

2016年第二季度遊戲排名第一的是騰訊遊戲的《怪物獵人OL》分數為8.6分。本季度CGWR分數集中在6.7分-7.6分，平均CGWR分數為7.24，同比去年有所升高。