2016年第三季度共有152款遊戲進行了測試或版本更新，其中封測14次，內測34次，公測101次，商業化3次。

在第三季度測試的全部152款遊戲中，角色扮演類遊戲共102款，策略類遊戲共4款，射擊類遊戲共7款，競速類遊戲共3款，其他類型遊戲36款。

本季度測試的遊戲共有3D遊戲97款，2D遊戲37款，2.5D遊戲18款。3D遊戲的代表作為騰訊遊戲的《冒險島2》；2D遊戲的代表作為淘樂網路的《敢達前線指揮官》 ；2.5D遊戲的代表作為盛大遊戲的《傳奇永恆》。

2016年第三季度遊戲排名第一的是暢遊的《星際戰甲》分數為8.7分。本季度CGWR分數集中在6.7分-7.8分，平均CGWR分數為7.26，同比去年有所升高。