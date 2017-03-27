【手機中國 軟體】本周末我們即將迎來清明節小長假，正值春季，預計出遊踏春人數將猛增，熱門景區周邊將會出現車輛擁堵的情況。近日，高德地圖發佈了清明節出行預測，但與以往不同的是，這次預測以圖片形式展現，不僅直觀且更為有趣。

首先，預計清明期間全國高速擁堵峰值將出現在4月2日早10:00-11:00，以及4月4日晚16：00-18:00,。熱門自駕景區首位為杭州西湖風景名勝區，西塘古鎮排名第二，北京八達嶺長城排名第三，在十大熱門自駕景區中，古城古鎮佔了五席位置。

除了古鎮之外，春季是賞花的好季節，北京平谷桃花海&玉淵潭公園、成都龍泉桃花故里、杭州千島湖、合肥三十崗、濟南彩石鎮&仲宮萬畝桃園都是欣賞桃花的好去處。

景區擁堵排名首位為青島八大關景區，第二為北京房山十渡，深圳東部華僑城、大梅沙海濱公園排名第三，前往以上景區的朋友注意提前計劃出行線路躲避擁堵。

在自駕祭掃熱度榜中，上海市排在第一，江蘇省與北京市分列第二及第三的位置。高德建議大家在祭掃時盡量錯峰出行，以躲避擁堵，最好早7點前到達，中午12-13點返程。具體來看，清明節墓地擁堵榜，南方地區為上海松鶴墓園，北方地區為北京金山陵園。