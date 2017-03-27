由SUGAR糖果手機獨家冠名讚助的《耳畔中國》，開播至今已播出六期節目。每一期節目都可謂看點十足，從一開始引髮網絡熱議的陝北紅白喜事歌手紀軍軍，到第二期藏族歌王扎西瑪尼，再到38歲考研40歲參加選秀的媽媽級選手包金花，這些頗具爭議的參賽選手引領了節目收視狂潮。就在上周五，糖果手機《耳畔中國》終於迎來預賽階段的收官，從本周開始，充滿刺激與懸念的晉級戰將正式拉開序幕。

而上周五的預賽收官戰競爭也是格外激烈，諸如滿族歌唱家八音赫赫、新疆高顏值組合「小麥組合」等，皆有驚艷表現。諸如《半個月亮爬上來》、《鴻雁》、《在那遙遠的地方》等耳熟能詳的歌曲亦是餘音繞梁。

小麥組合演藝《樓蘭姑娘》

小麥組合演藝《樓蘭姑娘》

除了一如既往的動聽民歌外，導師們也是金句頻頻。本期節目中，閻維文為「姑娘」深情唱情歌一秒臉紅，還被爆有「妻管嚴」，引起現場驚呼一片。據雷佳爆料，一直擔任文藝工作者的她經常會去條件艱苦的偏遠地區慰問，有次她與閻維文在軍艦上進行航行23天的慰問，訪問了南海每一個礁堡，回程時還遭遇了巨大風浪。雷佳透露：「在補給艦上漂流了二十多天。返程途中，我們遭遇了一次特別大的風浪。這個時候，船的搖擺度已經到了翻船的程度，晚上聽著浪和涌打在甲板上，可能隨時都會裂開!所以我們睡覺的時候都是穿的救生衣。」如此驚險，一旁的閻維文更是頻頻點頭。看到此處，雷佳爆料：「當時我問閻老師，是不是嫂子不讓你來啊。」之後，雷佳就模仿起閻維文的聲音遺憾地說：「唉，聽老婆的話聽了一輩子，這次沒聽。」沒想到英姿颯爽的閻帥還有點「妻管嚴」吶!雷佳一席調侃弄得閻維文都不好意思了。

雷佳回憶往事

雷佳回憶往事

除卻節目中選手們的精彩表現外，糖果手機也一直深受導師與參賽選手的喜愛。節目中主持人蔡國慶頻頻拿出糖果高像素手機 S9與參賽選手互動，而漂亮的手機外觀也吸引了在場觀眾以及導師們的目光。

參賽選手試用SUGAR糖果高像素手機 S9

參賽選手試用SUGAR糖果高像素手機 S9

官方指定高像素手機糖果S9

糖果高像素手機 S9之所以如此迷人，除了顏值高以外，功能也很強大。其後置鏡頭可輸出6400萬像素的高清照片，照片放大22倍依然清晰，畫面效果堪比單反相機;而前置攝像頭則達到1600萬像素，支持柔光自拍、美顏錄像。此外，糖果S9機身側面帶有一個快捷鍵，可無需解鎖實現一鍵錄像/通話中錄音/拍照/梳妝鏡/手電筒等多種豐富功能，按下SUGAR快捷鍵，快人一步，絕不錯過任何精彩和重要的時刻。

由糖果手機獨家冠名安徽衛視《耳畔中國》正在熱播中。本周起，充滿刺激與懸念的晉級戰將正式拉開序幕，這絕對是一場不容錯過的視聽盛宴，SUGAR 糖果手機邀請你在這裏一起聆聽!