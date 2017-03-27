南大、臺師大聯合舉辦「自然與藝術跨領域師資培育工作坊」



(中央社訊息服務20170327 16:48:43)國立臺南大學中等教育階段藝術領域教學研究中心與國立臺灣師範大學中等教育階段自然領域教學研究中心於3月27日聯合舉辦「自然與藝術跨領域師資生領綱導入教案設計與培育工作坊」，透過帶領師資生設計十二年國教核心素養教育理念的教案，將核心素養落實於未來教育現場。



本次工作坊主題為「色彩」，由南大黃瑞菘主任帶領自然領域師資生，以色彩、顏色結合物理、生物、地球科學及化學等學科內容進行教案設計，並以創新的「啟合學習法」，帶領師資生一步步操作跨領域教學活動設計，希望師資生打破學科領域的藩籬，以自然領域的物理、生物、地球科學及化學等學科知識為基礎，結合藝術的色彩作為學習動機引導或是生活應用，規劃出更貼近學生生活情境的教案。



為引導師資生從色彩開展出自然領域課程規劃，本工作坊也邀請臺師大賈至達教授與許瑛玿教授等師培教師與現職國、高中教師組成理學院師資培育教師群，與師資生進行教案設計指導與經驗分享。參與的臺師大蔡昇珈師資生表示，參加此次活動不僅可以深入了解十二年國教核心素養的教育理念，也能透過跨領域教案設計將核心素養具體化，學習團隊合作及獲得同儕多元的意見，有助於自身思考及提升課程教案的設計能力。



南大黃瑞菘主任表示，十二年國教主要以素養導向為核心，未來的課程設計需從生活中取材，同時也強調能學以致用。希望參加工作坊的師資生，能藉由學習跨領域教案設計技巧，將來面對學生時，開創出貼近生活情境，具學科整合性的教學模式，讓學習過程更加豐富多元。



訊息來源：國立台南大學



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