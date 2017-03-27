屏東提供357個公部門暑期工讀機會 最高10萬贊助青年圓夢



(中央社訊息服務20170327 16:19:50)還沒安排你的暑假行程嗎？今年暑假屏東縣政府接連推出「暑期圓夢計畫」及「青年學生公部門暑期工讀計畫」，提供青年學子為自己圓夢的機會，另有多達357個公部門工讀平台，凡國內各大專校院具有學籍(不含五專前二年、空中大學、研究所及研究所在職專班)於修業年限內的學生都可報名，並優先面試經濟弱勢家庭學生。 暑期工讀圓夢計畫記者會27日於屏東青創聚落舉行，邀請屏東縣長潘孟安、勞工處長林德輝及大仁科技大學學生代表為活動造勢，並由屏東科技大學學生的話劇開場說明活動內容，潘縣長也呼籲所有在學青年，把握機會踴躍報名參加。



縣長潘孟安表示，為配合6月考試季今年計畫提早開跑，也讓學生能夠趁春假期間提早準備暑期規劃，縣府將開放三百多項職缺於28日公告在縣府全球資訊網、勞工處網站及台灣就業通，提供在學青年不僅利用工讀機會賺取學費、學習參與公共事務、充實職場實務外，另激發學生創意，透過圓夢過程逐步學習。 潘縣長呼籲，能以創意、多元的方式呈現對屏東的想法，對未來屏東有更大的影響力，歡迎踴躍提出圓夢計畫，讓縣府陪你一起圓夢，每案獎助新台幣3萬元至10萬元，團隊提案人數以5人為上限，訂於4月6日至4月19日受理報名，5月20日及5月21日審查計畫。



縣府勞工處指出，一般性縣府暑期工讀職缺將訂於4月10日至4月19日受理報名(4月15日假日收件時間為早上9點至12點)，5月27日統一由用人局處面試媒合，6月2日公告錄取名單，工作地點為本府各局處，期程自7月3日起至8月29日止，共42個工作天，時薪133元，每日1,064元，含勞健保、就業保險及勞工退休金福利，將優先面試經濟弱勢家庭學生，報名時請攜帶相關證明文件。



圓夢計畫及一般性工讀職缺報名方式，皆可在縣府勞工處及屏南服務中心(枋寮戶政事務所)現場受理報名或以郵寄方式寄送(報名日期以郵戳日期為憑)，歡迎青年學子踴躍參與，可洽：08-7558048分機60，或至勞工處網站查詢（http://www.pthg.gov.tw）。



訊息來源：屏東縣政府



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