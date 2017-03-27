顛覆傳統的海島婚禮，美的讓你不要不要的



(中央社訊息服務20170327 16:19:20)台灣的婚紗產業發達，新人不僅在禮服上可以有更多選擇，就連婚禮也是。現代新人都會運用自己的創意，設計出一個屬於自己獨一無二的婚禮，靈感的來源可能是兩人共同的興趣，或者與自身的職業相關，亦或是兩人初次相遇的地點或代表的信物去做衍生等等；或者近年來非常熱門的選項-海外婚禮，讓新人們可以有更多選擇，變成一個有特色且讓賓客吸睛的婚禮。



在海外辦婚禮之所以是現代新人會考慮的選擇之一，除了海外婚禮不僅不貴，能夠享受到的美景和服務才是獨家又無價的，以鄰近的沖繩來說，就有非常多的教堂可以選擇，而且都與海相鄰，位置優，氣候又舒適怡人，有著全世界公認一流的日式服務，再伴隨著徐徐的海風，讓天空和大海一起見證您的誓言，對海情有獨鍾的人可不能錯過！



海外的教堂婚禮與國內的婚禮有著截然不同的風格及流程，國內的婚禮不乏先進行一些傳統的習俗，之後再選個餐廳或飯店做宴客，婚禮的內容不外乎就是播放新人的求婚過程或者兩人的戀愛故事，飯店再進行一些設備的燈光秀表演，然後新人更換三套禮服後接著就送客，大致上會有的內容就是這樣，其實了無新意。



但是在海外的話，以沖繩的教堂為例，流程上就有很大的差異；一般先進行基督教的婚禮儀式，牧師引導彼此說誓言，再由牧師為新人的戒指做祈福，最後簽下結婚紀念證書，還有獨一無二刻銘版儀式，讓新人共同攜手刻印彼此的姓名，也象徵著把彼此的愛刻劃永恆，最後牧師宣佈新人正式成為夫妻，雖然看似平凡但卻是很莊重的儀式，不僅如此，結束後新人一起到戶外的海灘喝香檳慶祝、拉幸福鐘，放氣球的慶祝儀式，在享受濃濃的幸福氛圍之餘，再拍一系列的海灘婚紗照，為這場婚禮留下了一輩子的回憶。



在沖繩的教堂辦完婚禮這樣就結束了嗎？！當然沒有！結束後可以順便再辦個婚宴，這樣婚禮婚宴一次搞定。在日本的話，以沖繩的克麗絲蒂教堂所附屬的宴會廳為例，從純白時尚的西式宴會廳到日式簡約的經典宴會廳都可以選擇，宴會廳的窗戶望出去便是一望無際的湛藍海景，露台也可以讓賓客站著小酌一邊享用美食佳餚配海景，不僅滿足了您的味覺，連視覺也是一大享受。



在這裡新人還有多樣化的色系選擇來設計專屬的宴會廳風格，不管是深受女生所喜愛的浪漫甜美粉色還是充滿森林氣息的綠色，亦或是代表夏天的海洋風藍色，都可以滿足您挑剔又時尚的品味！



在海外辦婚禮最大的差異就是可以減少很多繁瑣的習俗禮節，非常適合不喜歡麻煩，卻又不想失莊重的新人們，日本謹慎的服務也是全世界都公認的，讓您可以放心又不用費時去安排就可以擁有別出心裁的婚禮，成為新人及家人們一輩子難忘的回憶。



訊息來源：butterflystory



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