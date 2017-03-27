總統蔡英文今視察林口發電廠 林口1、2號機擔任夏季供電主力投手



(中央社訊息服務20170327 16:17:51)總統蔡英文今(27)日率部會首長視察正進行更新擴建計畫的林口發電廠，視察中央控制室及林口新1號機汽機廠房，並聽取電廠更新現況簡報。台電表示，該廠預計投入3部高效率低污染的「超超臨界」燃煤機組，每部機裝置容量80萬瓩，總裝置容量240萬瓩，未來全廠機組陸續到位後將轉型成為北台灣供電重心。林口新1號機已於104年11月併聯成功，在去(105)年夏季供電吃緊時多次擔任救援投手角色，林口新2號機也在去年9月併聯，林口新1、2號機今夏將擔任供電主力投手，全力穩定供電。



台電說明，林口舊1、2號機在103年8月除役，林口電廠更新擴建計畫引進國內最先進、最環保的燃煤機組，相較於超臨界機組(如民營麥寮電廠)，新機組效率提升6.93%、增加約電力系統的2%供電量，林口新1號機自104年11月併聯，並於去年10月正式商轉，截至今(106)年2月底止，已產出約38億度的電，等同約10萬戶家庭10年用電量，林口新2號機在去年9月併聯，今年1月中旬也已完成96小時連續滿載測試，預計今年4月正式商轉，林口新3號機則預計於明(107)年底前併聯。 台電強調，超超臨界機組不僅提升發電效率，相較舊機組在相同的發電量下，每年可減少約50萬噸用煤以及108萬噸的碳排放，此外台電更投資約400億元來作環保改善，全廠採用密閉式輸儲煤系統及全煤輪供媒，並引進最先進的污染防制設備，將NOx(氮氧化物)降至16-23ppm，SOx(硫氧化物)降至5-10ppm，皆遠低於環保法規標準值(NOx標準值70ppm、SOx標準值60ppm)，已接近燃氣機組的排放標準。



途經西部濱海快速道路映入眼簾的是林口電廠繪有百合的馬賽克圖像煙囪，環保排放已接近天然氣，這是林口電廠的顯著標誌，台電表示，該廠近年致力從燃煤電廠轉型為百合生態電廠，廠區培育台灣百合，建築也都採用綠建築設計，廠房外牆顏色也取樣百合元素，主設備區廠房整體色彩以暖灰色調為主，鋼構及金屬板霧面烤漆的外牆表現沉穩工業廠房意象，努力翻轉民眾對舊式燃煤電廠的想像。



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訊息來源：台灣電力股份有限公司



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