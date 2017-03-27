防『託管』變『拖款』，落實「租賃資金管理信託」，創造三贏



(中央社訊息服務20170327 15:31:03)根據新政府的房市政策白皮書，未來房地產政策的四大補帖，包括都市更新、物業管理、租屋市場與社會住宅，其中物業管理、租屋市場與社會住宅，每年總產值含金量高達一千億元以上。蔡總統推出的租屋新政，最大變革就是調整租金稅收制度與制定「租賃專法」，日前，僑馥建築經理股份有限公司與富盟物業股份有限公司於106年2月9號正式簽立租賃物管價金信託機制，就『租賃資金委任管理信託』專案業務達成合作案。 富盟住宅租賃物業公司吳晉榮總經理指出，台灣租賃環境過去存在10大問題:房東權益未受合理保障、屋況品質不佳、代管行為多屬個人業務、租賃糾紛案層出不窮、都會區租賃一屋難求、房東自有出租率、投報率偏低、排斥弱勢租屋群、包租轉租制度不健全、租屋地下化難課稅等，上述問題，是需有賴產官學共同努力解決。 富盟物業企研處分析，目前以全國住宅存量來看，『出租人市場』持有一戶以上戶數達316萬戶，佔住宅存量860萬戶的36%；『承租人市場』無房者達263萬戶佔全國家戶數846萬戶的31%。全國因就學或居住的租屋需求約285萬人，而常見租屋糾紛類型以押租金返還、修繕問題、終止租約列為前三名。為解決，一方面可透過未來租賃專法的施行，二方面可透過押金管理信託及租金代收代付管理機制，來降低並協助解決租賃糾紛，提高住宅屋主出租意願，達到活化資產目的。 富盟物業公司積極配合政府未來專法的推動，並持續整合上中下游產業，以落實真正一條龍住宅管理服務。為現今房地產業從原本一次性的『交易服務』轉成長期性的『經營管理服務』，且將以『共享、創新、勇氣、當責』作為客戶服務為最高原則，來創造產業、房東、房客三贏的面向。



訊息來源：富盟物業股份有限公司



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