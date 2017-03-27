國立國父紀念館45週年館慶巡迴展 3/31起臺南開跑



(中央社訊息服務20170327 15:07:54)由文化部所屬國立國父紀念館及臺南市政府文化局，共同合辦的「106年國立國父紀念館館藏作品暨國父墨寶巡迴展」，於本（106）年3月31日起至4月9日止，在臺南文化中心第一藝廊巡迴展出。



今（106）年適逢該館建館45週年，特別規劃館藏作品暨國父墨寶巡迴展，分別於臺南、彰化、嘉義及金門等四地巡迴展出，展出作品包括「美哉國父紀念館」與國父墨寶複製作。



該次巡迴展覽以「國父紀念館之美」作為主要展出主題，「美哉國父紀念館」是以水墨、油彩、水彩及攝影等媒材，勾勒出館內外各種角度及面向之美，可一覽該館特有的「紅磚、黃瓦、綠森林」景致；「國父墨寶」為國父手書之作，屆時展出「博愛」、「天下為公」等複製件，以宣揚國父思想及革命精神。



期許透過巡迴展方式，豐富國人藝文涵養及活絡該館館藏作品價值，增加雙方的藝文活動亮點，並與國人共享該館建館45週年喜悅。歡迎各界人士踴躍前往參觀，相關資訊請電洽臺南文化中心(06)336-2782分機303葉先生；國立國父紀念館(02)2758-8008分機551陳小姐，或至國立國父紀念館全球資訊網網站www.yatsen.gov.tw查詢。(廣告)



訊息來源：文化部



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