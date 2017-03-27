慈悲科技共善念 引領產業結善緣



(中央社訊息服務20170327 15:05:52)「只要緣深，就不怕緣來得遲。」繼3月7日工業技術研究院機械與機電系統研究所所長室王毓琪專案經理銜命來到大愛感恩科技，為訂製機電所致贈嘉賓的伴手禮、及鼓勵同仁的感恩禮品一事洽談，3月 22日大愛感恩科技李鼎銘總經理及經營規劃室組長林慧萍師姊等三人，特別前往新竹工研院機械所拜訪，分享此次合作的成果並進一步的互動。



談起大愛感恩科技與工研院機械所的因緣，可追溯自2012年機械所與慈濟基金會、大愛感恩科技一同合作開發環保減容壓縮機。減容壓縮機可應用在紙箱、寶特瓶、塑膠袋、鐵鋁罐等廢棄物壓縮，操作簡單又方便並同時能達到節能、減碳之功用。同時減容壓縮機的尺寸，也是特別針對環保車載運設計，以規格化來增加運輸的便利。從催生本土的半導體產業到今日協助傳統產業升級轉型，工業技術研究院一直是台灣產業發展堅實的後盾，工研院機械與機電系統研究所擁有厚實的技術能量，經營智慧、綠能、精微化核心技術，舉凡智慧機器人與自動化、先進製造技術等均具備相當水準。



在機械所胡竹生所長接待下，雙方進行交流與分享，大愛感恩科技李鼎銘師兄身體力行穿著環保西裝、襯衫，以身示教分享著：「環保理念最重要是『清淨在源頭』，從源頭開始做，減少資源的浪費。」除此之外，李鼎銘師兄更藉由太陽能LED帽、壓力布護手腕套等產品，與胡所長分享大愛感恩是如何將回收資源做成環保織品；更從搖籃到搖籃方面去思考，將原本人們認為不能再使用的『垃圾』，回收、再利用，背後的價值更是一股潛在的社會軟實力。



工研院機械所有四大目標：「百年基石、與時俱進、積極創新及慈悲科技」。胡所長表示：機械所「慈悲科技」即是鼓勵同仁站在較弱勢的一方，來進行研發、創新。而大愛感恩科技「慈悲科技」系列產品，則是保護大地、膚慰災民、提供保護志工安全，發揮最大的力量，以一念善，但願眾生得離苦、維護自然生態，創造綠能低碳生活，彼此有著共同的目標，以專業發展良能、善盡社會責任。



大愛感恩科技藉著平台上產、官、學研的合作與互動，形成一股最佳的典範與影響力。雙方有著共同的理念，以慈悲科技相互期勉珍惜，此次工研院機械所之所以選擇大愛感恩科技客製伴手結緣品，正是希望「送禮」的背後能蘊含更有意義的教育及價值。期待這股力量能持續努力拓展，讓環保理念深植人心綿延不斷，愛護地球疼惜萬物。



大愛感恩科技 張絮評 新竹報導



訊息來源：大愛感恩科技股份有限公司



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