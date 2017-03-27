救國團公益社會圓夢計畫--探尋塔塔加生態公益講座



(中央社訊息服務20170327 14:49:31)阿里山青年活動中心今年〈106年〉持續辦理「探尋塔塔加」一系列的生態公益講座，3月25日辦理的講座請到塔塔加管理處解說志工鄭安然老師來做演說。今日講座的主題為「玉山國家公園的簡介」，講解成立國家公園之目的，除了讓民眾遊憩之外，最重要的是要做更完善的生態保育以及學術研究。 玉山國家公園是台灣第一座高山型的國家公園，位於本島中心，面積共103,121.4公頃，轄區橫跨南投、高雄、嘉義及花蓮四縣四鄉十村。有11座高峰名列百岳。玉山主峰海拔3,952m，是台灣第一高峰，也是東北亞第一高峰。 玉山境內有著豐富的動植物生態，玉山杜鵑、台灣百合、玉山當歸、高山藤繡球花及鳳仙花等，皆是矮灌的形態，為的是避免高山的寒風吹凜。水鹿是台灣陸地上最大的草食性動物，其他還有黃喉貂、白面鼯鼠、長鬃山羊、酒紅朱雀等多種鳥類及哺乳類，讓登山客可以享受與野生動植物近距離接觸的特別體驗。 鄭老師在講座中也提到：玉山國家公園志工的服務工作，除了解說玉山周邊的生態及登山安全注意事項，更是要宣導維護自然山林環境的重要性，提醒旅友們遇見野生動物時，應該如何因應，秉持著「不接觸、不餵食、不干擾」的三不原則。例如：遇見獼猴拍照時保持適當距離；下車觀看時將車窗關好；勿餵食獼猴；開車遇見野生動物時車速放慢等。共同尊重野生動物、自然物種的原來生存權是人人需要遵守的。 探尋塔塔加生態公益講座除保育宣導外，另有布農人文、候鳥過境及無痕山林環保宣導等多樣主題講座。阿里山中心總幹事賴永堂表示：救國團公益社會圓夢計畫系列活動的生態公益講座的參加對象不侷限於阿里山活動中心的住宿旅友，只要有興趣及支持生態保育的朋友們，歡迎一同前來共襄盛舉，也希望藉由辦理常態性的公益講座，讓更多的旅友認識台灣的自然環境與生態，並且尊重愛護這塊孕育生命的土地。







訊息來源：中國青年救國團



本文含多媒體檔 (Multimedia files included)：http://www.cna.com.tw/postwrite/Detail/210759.aspx