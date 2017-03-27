蘋果劇團攜手社頭鄉公所，4/1上演親情歌舞劇《龍宮奇緣》



(中央社訊息服務20170327 14:49:06)鄉長劉錦昌對於發展地方藝術文化相當熱衷，致力於將其深耕社頭，使孩子們從小便能夠接受藝術文化的薰陶。此次鄉長更是提出「點亮社頭心幸福」的口號，邀請知名兒童劇團-蘋果劇團蒞臨社頭演出，藉由這次的活動使大人小孩一起進入戲劇的世界，一同歡笑與感動。此活動於四月一日在社頭國小禮堂舉行，民眾可於晚上六點半免費入場。 此場演出劇目為《龍宮傳奇》，將會有實境大海嘯驚艷登場；獨家的海底運動會，演員與觀眾互動將會引起全場沸騰；劇情內容更是呼應時代、感動萬人，引發社會共鳴，是一部打動人心的親情歌舞劇。蘋果劇團團長方國光表示：「因為網路的發達與便利，大眾人手一機低頭就可看見全世界，但是人與人間最重要的情感聯繫，卻是需要我們抬起頭來，透過眼神、表情、碰觸等交流，才能看見最真實有溫度的愛。」在看戲的過程中，父母與孩子將會有更多的連結與互動，進而增進親子關係及促進社會和諧。社頭鄉長劉錦昌希望能夠使孩子們在今年擁有一個難忘的兒童節。



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