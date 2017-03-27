台東縣救國團慶祝106年青年節 表揚55位學校暨社會優秀青年



(中央社訊息服務20170327 14:45:29)台東縣救國團慶祝106年青年節優秀青年表揚大會，已於昨日(3/26) 上午10：30-12：00於救國團台東縣團委會原住民青少年活動中心一樓禮堂舉辦，會場蒞臨貴賓有臺東縣政府縣長秘書周良珍、縣議會議長秘書楊思凡、市公所市長秘書曾國書、林秀信議員秘書林茂松、市民代表陳銘風、臺東縣校外會督導孟瓊蕾、國民黨臺東縣黨部主任委員洪威光、陳柏峰教育基金會執行長顏華、國立臺東高商校長劉玲慧、國立臺東生活美學館秘書蕭賢明、臺東縣立東海國中校長賴亮禎及救國團工青隊召集人鍾正榮等貴賓眾多雲集。 表揚大會由台東縣救國團總幹事林耀埜主持，會中致送優秀青年當選證書及精美紀念品。本次接受表揚的社會優秀青年共計23位，其中國立臺東高級商業職業學校陳姿妤主任，工作表現優異、認真盡職，擔任進修學校校務主任及代理校長期間，推動「多元教學、評量措施及愛心就學方案」，協助76位銀髮族樂齡學習、並推動「技藝在手，希望無窮」，輔導弱勢學生取得證照，成就學生成為證照達人，且於去年尼伯特風災全心投入校園災後修復工作，任勞任怨盡心盡力，值得大家學習與肯定，今年3月29日將代表本縣至台北接受全國隆重表揚。其他受獎者除了在各自工作崗位上認真努力，表現優異外，並利用公餘時間投入社會公益服務，亦獲得社會的肯定與認同。另學校優秀青年，計有表揚大專院校1位，高中職12位，國中18位，均是平日在校敦品勵學，友愛同學，服務熱心，受到同學喜愛及師長讚揚之品學兼優、五育並重的好學生。獲選106年台東縣社會及學校優秀青年（如下）。 社會優秀青年為：陳姿妤(國立臺東高級商業職業學校教師兼教務主任)、陳柏方(國立成功商業水產職業學校生輔組長)、蔡坤龍(私立公東高級工業職業學校生輔組長)、羅青松(私立育仁高級中學生輔組長)、黃建儒(教育部臺東縣聯絡處助理督導)、吳青玲(歐嗨咉有限公司特助)、謝雅雯(德朱利斯國際食品有限公司行銷總監)、廖智晴(臺東縣農會推廣部四健督導)、陳雲貞(雲舞集舞蹈團負責人)、王魁峰(中國國民黨台東縣黨部第五區執行長)、韓茜英(台東馬偕念醫院5C病房護理長) 、陳誌宏(臺東分局中興派出所警員)、韓建民(臺東分局初鹿派出所警員 )、鄭志舷(關山分局偵查隊偵查佐)、許庭毓(臺東分局南王派出所警員)、郭亞民(迦南企業社負責人)、王識殷(臺東縣政府社會處勞工行政科科長)、劉筠珵(台東市仁愛國小生教組長)、潘佳伶(國立臺東專科學校附設高職部職能綜合科教師)、魏淑婷(國立臺東女子高級中學輔導室主任)、嚴政雍(台東縣長濱國小校長)、張筊(國立臺東專科學校附設高職部建築科專任教師)及黃盛業(國立臺東專科學校附設高職部建築科專任教師) 等社會優秀青年23位。 學校優秀青年為：國立臺東大學廖祐閔(代表全國表揚)、國立臺東大學李宜謙、國立臺東大學附屬體育中學(高中部)潘見綸、國立臺東專科學校(高中部)劉惟真、國立臺東專科學校(進修學校)黃楷均、國立臺東高中顏君翰、國立臺東女中趙晴、國立臺東高商邱怡潔、國立成功商水許李文、國立關山工商鄭涵云、臺東縣私立育仁中學(高中部)田庭綸、臺東縣私立公東高工劉家惠、臺東縣立蘭嶼高級中學(高中部)黃倩茹、私立均一高中陳綺妍、國立臺東大學附屬體育中學(國中部)葉柔華、臺東縣立新生國中張育薰、臺東縣立東海國中羅韋翔、臺東縣立寶桑國中王雲、臺東縣立卑南國中張佳君、臺東縣立豐田國中包亞亭、臺東縣立鹿野國中黃稔貽、臺東縣立瑞源國中陽心瑜、臺東縣立桃源國中胡慧珊、臺東縣立池上國中沈柏榮、臺東縣立泰源國中黃欣柔、臺東縣立新港國中蘇秋鈺、臺東縣立長濱國中曾綵寧、臺東縣立大王國中張燕茹、臺東縣立大武國中林宏展、臺東縣立綠島國中陳宣佑、臺東縣立蘭嶼高級中學(國中部)周尹瑄、臺東縣私立育仁高級中學(國中部)陳楷勳等學校優秀青年32位。 現場邀請OL舞團以熱情舞蹈開場序幕，中場以終身學習中心陳雲貞老師帶領極富動感的國標舞碼震撼全場，最後安排本會張小蜜老師展現現今青少年朋友年輕、熱情與奔放MV舞蹈表演，展現出台東青年學子的活力與朝氣，為青年節表揚大會中，畫上完美的句點。活動時間：106年3月26日〈日〉上午10:30~12時。發稿單位：救國團台東縣團委會聯 絡 人：服務組 李柏韋先生 0972-028795；089-329891#33



訊息來源：中國青年救國團



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