救國團嘉義地區106年「嘉義好young．好樣+1」青年節表揚大會



(中央社訊息服務20170327 14:42:14)嘉義地區慶祝106年青年節表揚大會將於106 年3 月26 日(星期日)上午九時假市府一樓中庭舉辦，來自嘉義地區各界如消防、警察、教育、中小企業與志工等各行各業的優秀青年代表及各校遴薦之優秀青年學子們在青年節的前夕接受市長表揚，今年度共計表揚嘉義地區社會優秀青年39 位、大專優秀青年6 位及中等學校優秀青年51 位，合計96 位。 今年代表嘉義市參加全國表揚之優秀青年李雅芬小姐服務於勞動力發展署雲嘉南分署嘉義就業中心，以熱心服務就業民眾年年第一，多次獲媒體報導；嘉義縣參加全國優秀青年代表蘇伯峰先生服務於嘉義縣學生校外會，主動積極辦理反毒工作，並走入家庭找回邊緣學生，能熱心公益，獲選青年楷模乃實至名歸。 今年青年節的主題為「嘉義好Young．好樣+1」，+1 的涵義在與參與，鼓勵嘉義的青年人能更關心這個城市、關心弱勢與公益議題，系列活動規劃了忠孝護理之家「關懷與陪伴」探訪活動及蘭潭步道「淨山淨水愛地球」活動，「縣市議會」拜訪及與嘉義市青創協會前會長黃彥富「青年創業座談」、修緣育幼院的愛心慰訪活動等。 另外，今年青年節籌備會特別設計了「嘉義愛心1980志工服務平台」粉絲專業平台，由嘉義地區的志工團體提供青年參與服務的訊息，讓青年朋友藉由這平台參與志願服務工作，也將於3月26日表揚大會舉行啟用儀式。 106年獲選社會優秀青年名單：嘉義市：李雅芬(勞動力發展署嘉義就業中心)-全國表揚；吳育才(嘉義市動物守護協會)；何士瑋(嘉義市展望醫事檢驗所)；許嘉舫（嘉義市世賢國小）；葉小嬋（嘉義市創作藝術教育）；黃秋娟（義大製罐股份有限公司）；劉鈞正（嘉義市民生國中）；張水龍（嘉義市民生國中）；許雅惠（西羅亞按摩養生館）；蕭其昌（教育部嘉義市聯絡處）；顏楷翊（嘉義市書藝協會）；陳嫦美（詠美專業美容spa菁英館）；林孟安（嘉義市北園國中）；吳芷筠（嘉義市北園國中）；田晉瑜（DREAM RUNNERZ 築夢者舞蹈教室）；李雅惠（振南車業）；張育菁（大恩精神護理之家）；曾永祥（嘉義國中）；侯千惠（嘉義國中）；林淑雯（斗南國小）；施浩彰（小學儒品格幼兒園） 嘉義縣：呂坤峰（嘉義縣排球協會）；江明赫（國防部心理作戰大隊）；沈國全（春彩娛農園）；王景賓（嘉義縣消防局）；吳佩瑱（嘉義縣聽話多重障礙福利協進會）；李 薇（嘉義縣以斯帖全人關懷協會）；陳威瀚（東石高中校友會）；姚卿騰（南華大學）；林俊宏（南華大學）；許喬為（居家整療室）；林子翔（國立東石高中校友會）；林岳亨（國立中正大學）；黃欣怡（協志工商）；許建城（嘉義青工會）；簡嘉億（德億開發建設股份）；許家華（大林國中）；蘇伯峰（弘德工商）；葉昱廷（嘉義縣慢速壘球協會）。







訊息來源：中國青年救國團



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