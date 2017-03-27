救國團106年南投縣『青年心關懷』獨居長者關懷活動中央社 (2017-03-27 14:42)
救國團106年南投縣『青年心關懷』獨居長者關懷活動
(中央社訊息服務20170327 14:41:42)一年一度青年節到來，南投縣團委會於3月25日在南投地區結合教育部青年發展署南投縣青年志工中心、南投家商、南投縣榮民服務處、救國團真善美聯誼會共同辦理南投縣『青年心關懷』獨居長者關懷活動。
南投縣救國團總幹事李湘梅說明，此次獨居長者關懷活動主要召集青年熱心力量下鄉服務關懷南投境內獨居長者，帶領青年志工一起進入長者家中清掃，搬重物、清垃圾，讓這些無力打掃的獨居長者，有個舒適的居家環境。
榮民服務處宋懷錦社工表示接受服務的傅奶奶是高齡90歲的榮民遺眷，自先生過世後皆獨自生活，因手腳無力且患有心臟病不便打掃清理環境，感謝救國團號召南投高商青年學生加入服務工作，讓傅奶奶的住處煥然一新。
協助清掃環境任務的學生表示第一次參與救國團的服務工作，在青年節幫長輩打掃感覺特別有意義。
清潔居家環境後，救國團也針對傅奶奶的需求提供了奶粉、沙拉油、白米、麥片…等相關民生用品，希望透過拋磚引玉的方式，讓更多人關懷南投境內弱勢族群，讓服務深入社會各角落，讓關懷因愛而無限。
訊息來源：中國青年救國團
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