(中央社訊息服務20170327 14:39:13)新竹縣市慶祝329青年節，由救國團邀集新竹青年學生以「勇於突破，青年Let’s Go」為主題將整個3月定義為「青年關懷月」，共同籌辦青年關懷系列活動，25日上午10時在義民中學舉行「新竹優秀青年表揚大會」，由明新科技大學資訊工程系盧世楷同學擔任大會主席，他以「青年要把握青春歲月，珍惜生命，堅持做對的事」為題，呼籲時下青年要以堅強的意志及不屈不撓的精神，勇於追逐夢想、成就理想。青年節表揚活動以青年為主角，從大會主席、清華大學外語系趙羿心同學宣讀青年宣言、義民中學親善大使擔任司儀及遞獎服務，乃至於義民中學表演藝術社精彩的熱舞表演等，皆由青年學生來擔任，充分展現時下青年的熱情與活力。新竹市前市長許明財、新竹縣教育處沈舒婷督學、新竹市教育處黃玉梅科長、竹北市民公所張錦河主任秘書、新竹市議員顏政德、國民黨新竹縣黨部謝柏意主委及各校校長、救國團義工伙伴等特別蒞臨會場祝賀獲獎的各界優秀青年代表。 新竹救國團主任委員呂理展表示，本年度新竹縣市優秀青年經各界推薦審核，共表揚社會及學校優秀青年92人，其中社會優秀青年25人、大學優秀青年7人、高國中優秀學生60人。另外，今年社會優秀青年部份分別由鴻創電機董事長陳全順及國泰人壽周昀辰二人以其「兼具專業領域傑出表現及社會服務貢獻」脫穎而出，代表新竹縣、市至台北接受全國性表揚。 新竹縣教育處沈舒婷督學、新竹市教育處學管科黃玉梅科長分別代表縣、市政府致詞感謝救國團辦理這項別具意義的青年節活動，讓青年學生們有揮灑的舞台；同時也擔任頒獎嘉賓，肯定並勉勵所有獲獎的優秀青年。



訊息來源：中國青年救國團



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