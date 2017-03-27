(中央社訊息服務20170327 14:37:05)繼青年節優秀青年表揚大會圓滿禮成後，續往活動中心外側籃球場移動，為接續在後之慶祝青年節系列活動之「青年團體趣味比賽」項目來大展身手！頓時籃球場上人氣沸騰氣氛熱鬧，各參賽隊伍各個都想獲得好成績，甚至老、中、青全家三代齊出動，就為自家人加油打氣；其中：有乙支隊伍特別引人關注與出色：「山水國小」和「原沏鮮泡茶」，均派出可愛活力旺盛的〝小小兵〞出場，博得滿堂彩！經過一連串之刺激有趣之競賽後，優勝隊伍名單如下： 1、分頭夾擊：第一名西嶼鄉團委會、第二名：團友會.生命線、第三名：自行車協會、第四名：望安鄉團委會。2、橫行霸道：第一名：西嶼鄉團委會、第二名：山水國小、第三名：真善美聯誼會、第四名：團友會、生命線。3、〝投投〞是道：第一名：馬公市團委會、第二名：望安鄉團委會、第三名：真善美聯誼會、第四名：原沏鮮泡茶。4、聖火傳遞：第一名：西嶼鄉團委會、第二名：山水國小、第三名：白沙鄉團委會、第四名：七美鄉團委會。



大夥在頒獎後合影留念，並共同互勉期待「明年再相聚！」後，於中午時分圓滿順利完成此次青年節慶祝活動！ 在此賽現場另一公益活動∼「青年下鄉關懷服務愛心義賣活動」，在澎科大「青年反毒推動小組」同學和救國團澎湖縣白沙鄉團委會謝佳容會長親自率領下，在短短的一小時內，即已將所有「西式點心」、「冰花饅頭、土司、酵素」和「冰花鹽」推銷一空，共獲得16800元熱心善款，熱絡的愛心公義的展露，令大家非常激賞和給予高度肯定！救國團澎湖縣團委會將於下週內將此「義賣所得」將全部捐贈給予「澎水職校綜合職能科」和「私立惠民啟智中心」，以表達來自社會大眾的愛心和關懷！



訊息來源：中國青年救國團



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