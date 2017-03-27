「中亞聯大」舉辦105年磨課師課程成果分享會，邀請中央大學楊鎮華教授及亞大、中醫大老師分享MOOCs經驗！



(中央社訊息服務20170327 14:31:35)亞洲大學、中國醫藥大學合辦「磨課師課程與學習成效分析暨創新教學設計」磨課師課程成果分享會，3月23日在亞洲大學登場，吸引50多位對磨課師課程MOOCs有興趣的教師與會。亞大校長蔡進發說，亞大重視創新教學，利用科技改善教學，提升學習成效已是重點。



首先邀請蔡進發校長在美伊利諾大學的高材生，也是前教育部資科司司長、中央大學特聘教授楊鎮華，以「以大數據為基礎之學習分析」為題演講，介紹中央大學校務發展中心很重要的三大資料蒐集與分析重點-招生策略、學習成效分析、學生職涯流向。至於學習成效分析，他認為，利用數位課程的學習者留下的數位足跡，分析其學習行為，來決定是否需為學生做補救教學或如何教材改善，提升學生的學習成效，會是未來新趨勢。



亞大、中醫大的磨課師課程分享活動，第一場是亞大通識中心蕭世瓊老師分享「漢字之美-篆書篇」課程，篆書篇課程為漢字之美系列的第二門課程，在此之前蕭老師已開設過一門「筆尖下的律動與感動」，蕭老師分享其課堂經營的經驗，提出曾遇到的困難點以及改善管理的方式，未來，蕭老師將持續製作漢字全系列課程。



第二場中醫大黃世勳老師主講如何將其豐富的閱歷與知識，透過巧思，轉化為淺顯易懂的「在地藥草新活力：解析藥用藥草」課程，黃老師分享指出，數位課程帶給他的新體驗，他在製作與經營磨課師課程的過程中，也不斷學習到新的教學方式與技巧，進而改善自己的教材與提升教學品質。



亞大幼教系周小玉老師分享「戲劇教學法」課程經驗，使用不同平臺的體驗以及從課程製作到課程經營的甘苦談，以及運用學習者問卷調查資料分析改進自己的教學模式；林孟煒老師接著帶來語發中心的「外語磨課師」，除了分享平臺使用經驗與評價，外語磨課師將課程從大學推廣至高中，讓學習不分年齡、語言，在未來將致力於發展外籍生的語文學習，並推廣行動磨課師的學習。



擔任磨課師課程主持的柯慧貞副校長表示，亞大將持續發展MOOCs課程，並與中醫大合作交流，未來可共組磨課師教師社群; 中醫大黃彬芳教務長支持兩校共享教學資源與人才，作為未來智慧型大學的永續經營基礎，更具學習效益的方式，提升課程品質與學生學習成效。



訊息來源：亞洲大學



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