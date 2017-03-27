「打棒球 玩英語」臺南市推出全英語棒球體驗營！



(中央社訊息服務20170327 14:31:02)「WBSC第四屆U12世界盃少棒錦標賽」即將於今年七月舉辦，臺南市政府第二官方語言辦公室與中信金融管理學院首次合作，推出「『打棒球 玩英語』臺南市全英語棒球公益體驗營」，藉由學生喜愛的棒球，提升英語學習興趣。該活動為公益性質，全程免費，此外，為了給偏鄉學生更多參與機會，臺南市政府保留部分名額給偏鄉學校，並由中信金融管理學院提供免費交通接駁服務。



臺南市政府表示「棒球城市」及「推動英語為第二官方語言」是賴清德市長推出的兩大政策，市府特別規劃「瘋棒球學英語」系列活動，首先登場的「全英語棒球體驗營」是系列活動之一，將於四月底開辦，率先為世界盃少棒錦標賽暖身。活動共八梯次，市府並特別邀請「空中英語教室」協助編寫棒球英語手冊。



中信金融管理學院響應賴清德市長理念，以公益性質與市府合辦全英語棒球體驗營，除了召集該校外籍教師，並請來ICRT台南電台DJ共同參與。



本營隊活動之棒球英語手冊由「空中英語教室」協助編寫，「空中英語教室」臺南分社經理徐得成表示，空中英語教室教育集團創辦人彭蒙惠博士，一向倡導Learning English can be fun.藉由大家所熟悉、熱愛的棒球運動，來學習棒球相關英語，不僅可以立即學以致用。進而協助培養看懂、聽懂棒球相關國際賽事的基礎能力。或是透過MLB實況轉播，了解關心王建民、陳偉殷等台灣之光的比賽近況。不僅豐富我們與人溝通交談的話題，更多一項英語學習的管道，一舉數得！



第二官方語言專案辦公室指出，棒球是臺灣國球，也是臺南市民最熱愛的運動之一。美國大聯盟的臺灣球星，包括王建民、陳金鋒等都出身臺南。希望透過全英語棒球營，在參與的學生心中播下種子，讓他們喜愛棒球，也喜愛英語。



全英語棒球體驗營舉辦時間分別為106年4/29、5/6、6/10、6/24，每天舉辦2梯次，共八梯次，每梯次30人。將於三個地點舉辦：中信金融管理學院、億載國小、善化國小。由中金院外籍教師與本地教師共同帶領，保留15%名額（36名）予偏鄉地區學生，並提供免費交通接駁服務。



營隊報名日期自3月27日至3月31日截止，採網路報名，並於4月14日公佈報名結果與候補名額。報名流程與營隊最新消息以網站提供資訊為準，報名網址：https://goo.gl/forms/gOn8kiBOU5TiHyb62



訊息來源：中信金融管理學院



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