彰化縣106年運動i臺灣「YOUNG溢半線~WOMEN好動」



(中央社訊息服務20170327 14:27:23)彰化縣政府為持續推廣全民體育，結合田尾公路花園的美景及不同季節的花品，然後遵循著「百花騎放Fun」自行車專用車道的路線，沿路有導覽標示及休息站的貼心服務以及自助休閒採花農園，全年提供不同季節花卉，供遊客下田採花，體驗農村的樂趣。



彰化縣106年運動i臺灣「Young溢半線∼Women好動」女性運動活動內容豐富多元，推出創新模式「揪運動∼Women快活樂園」三項活動 : 百花騎Fun、森行漫遊及路跑趣，也整合本縣現有資源、社團推展女性活動、女性休閒運動場域之服務場館，串聯服務網絡，喚起女性運動參與意識，增進女性規律運動養成。



當天也有設立體適能檢測幫助了解個人目前的體能狀況，讓民眾對自己的體能有進一步的認識，進而督促自己在日常生活當中，培養規律運動的習慣。早上08:30~09:30鳴槍起跑，09:30~10:30活動暖場及表演，民眾均熱烈參與。



縣府期許結合彰化縣個女性團體共同推展女性運動活動，讓彰化縣女性民眾感受愛運動、隨時可運動、處處可運動的幸福感，養成每天規律運動與重視健康的生活習慣，打造彰化成為愛運動、健康，充滿活力的長壽縣。



另外，「Young溢半線∼Women好動」系列活動分別於7月30日、10月29日在國立彰化生活美學館及二水豐柏廣場舉辦女性夜跑及健行活動，歡迎大家一起踴躍來參與，洽詢電話：04-7231157轉教育組。



聯絡人：洪巧文輔導員電話：04-7231157轉38電子信箱：s150901@cyc.tw







訊息來源：中國青年救國團



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