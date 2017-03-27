國內首創兒童醫學專家 王宏哲 跨刀演出親子教養劇 蘋果劇團《英雄慢半拍》3/24 起高雄大東文化藝術中心首演



(中央社訊息服務20170327 14:26:50)高雄市傑出演藝團隊 蘋果劇團今年推出21年新戲親子教養冒險歌舞劇《英雄慢半拍》，邀請國內知名兒童醫學專家 王宏哲 首度跨刀演出舞台劇，3/24(五)至3/25(六)於高雄大東文化藝術中心連續演出3場次，本劇推出後，深受觀眾好評，連續三場票房九成，創下21年售票新高峰，成為2017年國內親子熱門口碑好評的教養舞台劇！



2017年蘋果劇團精心企劃的《英雄慢半拍》，以化身小烏龜的「球球」為主角，帶領家長一同關注「慢吞吞的孩子」心理的異想世界，本劇還特地向親子教養專家王宏哲取經，粉絲人數創下三十萬人按讚的教養網紅 王宏哲更於百忙之中粉墨登場，親自演唱教養主題曲＜快是可以練的＞引導親子間的正向溝通與教養。大東首演場次更是座無虛席，觀眾朋友們都反應熱烈，表示《英雄慢半拍》是齣兼具娛樂與深度教養內容的優質兒童劇！



致力於兒童戲劇藝術教育的蘋果劇團，不只在全台巡迴演出兒童劇，更展開「幕後特搜－劇場導覽」的劇場藝術普及旅程！去年廣受好評後，今年巡演更是捲土重來、加開場次，台北與桃園的場次在釋出消息時即接獲預約，中南部的親子觀眾們也有機會在台中港區藝術中心、彰化員林表演廳、嘉義表演藝術中心等場次參與劇場導覽，身歷其境感受劇場的獨特魅力！



成立20年以來，蘋果劇團即以「歡樂、幸福、回憶製造機，公益、教育、藝術搖籃椅」為創團宗旨，更以兒童戲劇教育工作者自居，每年都致力於推動不同教育主題的藝術推廣，近年來推出的《龍宮奇緣》、《龍騎士》皆成為親子觀眾一致好評的力推兒童劇，推廣親情陪伴、情緒管理等議題，希望能讓劇場看戲的大朋友、小朋友能有不同的收穫和感動。



4月4日（二）下午14:30，蘋果劇團《英雄慢半拍》將在新北市政府多功能集會堂登場,當天現場還有兒童節免費小禮！而同日（4/4）晚上場次則是於蘋果劇團官方粉絲專頁發布停演通知，提供觀眾朋友全額退換票服務。「幕後大直擊——劇場導覽」活動目前還有台中、彰化、嘉義等場次，購票優惠請洽兩廳院售票系統 https://goo.gl/CdAOvU 或電洽蘋果劇團：02-29754400分機28。詳細活動辦法請參閱蘋果劇團官方粉絲團公告，成為小小劇場達人！







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